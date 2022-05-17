Sadece bir haftada sivilce lekelerine elveda!

Herkes pürüzsüz ve lekesiz bir cilde sahip olmak istiyor. Ancak cilt temizliğinin atlanması, makyajla uyumak, sağlıksız beslenmek, stres, hormon değişiklikleri gibi etkenler cilt sorunlarına neden oluyor. Oluşan sivilcelerden bir an önce kurtulmak isteyenler sivilcelerini sıkıyorlar. Bu müdahale ciltte sivilce lekesi kalmasına neden oluyor. Sivilce lekelerinizi kısa sürede çözmek için cilt temizliğinizi düzenli olarak yapabilir ve evde çok etkili olan doğal maske tarifini deneyebilirsiniz.

SİVİLCE LEKELERİ İÇİN MASKE TARİFİ

Malzemeler

Yarım domates

Birkaç damla limon

Pirinç unu

Yapılışı

Yarım domatesi rendeleyeniz. Üzerine birkaç damla limon suyu ve pirinç unu ekleyerek karıştırınız. Oluşan karışımı temizlenmiş cildinize uygulayınız. 15 dakika beklettikten sonra ılık su ile yıkayınız.



