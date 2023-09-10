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Sadece eğlenmek istemişti! Go-kart aracına saçını kaptıran kız çocuğu ölümden döndü

10.09.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iraklı Lara Ali Turki Aljanabad (15), tatil için geldiği Antalya'da ölümden döndü. Eğlenmek için go-kart aracına binen Lara'nın uzun saçı, sürüş halindeyken aracın tekerlerine dolandı. Lara'nın başından sıyrılan saçlı derisi, saatler süren ameliyatla yerine dikildi. Kaza anını hatırlamadığını belirten Lara, "Kask takmadılar bana, bir anda saçım açıldı ve motora dolanıp çekildi. Büyük acı yaşadım. Eğlenmek amacıyla ilk defa bindim bu araca, ne olduğunu öğrenmek istemiştim. Olan oldu" dedi.

Sadece eğlenmek istemişti! Go-kart aracına saçını kaptıran kız çocuğu ölümden döndü

Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen Iraklı aile, eğlenmek için 29 Ağustos saat 19.30 sıralarında Kestel bölgesindeki bir go-kart pistine gitti. Lara Ali Turki Aljanabad, burada go-kart aracına bindi. Pistte bir süre aracı süren Aljanabad'ın toplu haldeki saçı bir anda açıldı. Go-kart aracının tekerleri ve motor aksamına dolanan saç, saçlı deriyi başından sıyırıp aldı.

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Kazayı gören anne Hanan Ridha (37) fenalık geçirirken olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptıkları Aljanabad'ı tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü.

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'EĞLENMEK AMACIYLA İLK DEFA BİNDİM, OLAN OLDU'

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi, genç kızı hemen ameliyata aldı. Saatlerce süren operasyonun ardından Aljanabad'ın saçlı derisi yerine dikildi. Servise alınan genç kızın tedavisi yakından takip ediliyor.

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Yaşadığı şoku hala unutamadığını, kaza anına dair bir şey hatırlamadığını belirten Lara Ali Turki Aljanabad, "Kask takmadılar bana, bir anda saçım açıldı ve motora dolanıp çekildi. Büyük acı yaşadım. O anı anlatamam. Annem o anımı görünce mahvoldu. Eğlenmek amacıyla ilk defa bindim bu araca, ne olduğunu öğrenmek istemiştim. Olan oldu" dedi.

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Anne Hanan Ridha ise "Çok üzüldüm gerçekten. Hayal gibi gördüklerim. İnşallah diğer aileler benim yaşadığımı yaşamaz" diye konuştu.

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AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Aljanabad'ın sağlık durumunu değerlendirdi. Genç kız için planlı bir ameliyatın daha olacağını belirten Prof. Dr. Özkan, "Ameliyat süreci biraz uzun sürdü. Çok damar yapılıyor. Kıl gibi damarlarla uğraşılıyor. Zor ameliyatlardan biriydi. Ancak seçkin merkezlerde yapılabilir ameliyatlardan" diye konuştu.

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'ASANSÖR İÇİN DE AYNI DURUM GEÇERLİ'

Ailelere uyarıda bulunan Prof. Dr. Özkan, "Bu tür ameliyatlar zor, eğer yerine iade edemezseniz tedavisi çok zor ameliyatlar yapmak gerekecek. Bu türden eğlenceli oyunlarda özellikle çocuklara mutlaka eğitim verilmeli. Uzun saç, kıyafetten sarkan bir parça çok tehlikeli. Asansör için de aynı durum geçerli. Bu tür kazaların olabileceğini insanlara anlatmamız gerekiyor. Bu türden olaylarla ne yazık ki sık sık karşılaşıyoruz. Tedavisi olmayan, hayatını kaybeden birçok insan biliyoruz" dedi.

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Diğer yandan, ailenin anı olması için çektiği görüntülerde, Aljanabad'ın sürüş esnasında kask takmadığı, saçını topuz şeklinde topladığı dikkati çekti. İşletmenin kask vermediği ve güvenlik önlemlerini almadığı iddiası üzerine inceleme ve soruşturma sürüyor.

(DHA)

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