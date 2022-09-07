Sadece gülmek istemişti! Gülme gazı nedeniyle yürüyememeye başladı

32 yaşında ismi açıklanmayan bir adam altı hafta boyunca kollarında ve bacaklarında hissettiği karıncalanmaların ardından doktora gitmeye karar verdi. Hastaneye gitmeden iki hafta önce bu karıncalanmalar nedeniyle yürüyemeyen adamın sağlığını bu derece ihmal etmesi doktorları şaşırttı. İsmi açıklanmayan hastanın hastaneye gelmeden iki ay önce gülme gazı denilen nitröz oksit solumaya başladığı öğrenildi.

TEDAVİ EDİLMEZSE ÖLÜME YOL AÇABİLİYOR

Yapılan MRI taramasında omuriliğinin bazen B12 vitamini eksikliğinden kaynaklanan miyelopati olarak bilinen nörolojik bir durumun belirtilerini göstermeye başladığını ortaya çıkardı. Bu, omuriliğin çevredeki bölgelerdeki iltihaplanma ile sıkıştırılmasıyla olur. Tedavi edilmezse miyelopati, felç ve hatta ölüm dahil olmak üzere önemli ve kalıcı sinir hasarına yol açabilir.

GÜLME GAZI B12 EKSİKLİĞİNE NEDEN OLUYOR

Doktorlar ayrıca, omuriliğin bir kısmının, dokunma hissinden sorumlu olan dorsal kolonun kötü şekilde yaralandığını ve taramaların gelişmekte olan bir lezyonu ortaya çıkardığını buldular. Nitröz oksitin uzun süreli kullanımının B12 vitamini eksikliğine neden olduğu bilinmektedir. Bu, sinir hasarı ve omuriliğin dejenerasyonu gibi nörolojik sorunlara neden olabilir.

DÖRT HAFTA SONRA YÜRÜMEYE BAŞLADI

Doktorlara göre, hastanın B12 vitamini seviyesi, B12 enjeksiyonlarından sadece iki hafta sonra normale döndü. Tam bir iyileşme sağladı ve tedaviden dört hafta sonra yürüyebildi, eklediler.

GÜLME GAZI NEDİR?

Nitröz oksit, solunduğunda insanları mutlu ve rahat hissettirebilen renksiz bir gazdır.

Gazın etkileri nedeniyle "gülme gazı" denilmiştir. Bu gaz bazı insanların halüsinasyonlar görmesine de neden olabilir. Yeterli kanıt olmasa da N2O’nun nörotoksik olduğu ileri sürülmektedir. Bunun yanı sıra anestezik özelliklerinin de felce neden olabileceğinden şüphe edilmektedir. N2O solumak, hipoksi (yani beyinde oksijen yetmezliği) riskinin doğmasına neden olur. Üstelik 10 dakika boyunca N2O’nun sürekli solunmasının ölümcül sonuçlara yol açabileceğini gösteren araştırma bulguları vardır.

