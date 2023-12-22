HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sadece İstanbul'da da değil! Turistlere akılalmaz tuzak: Ödemeyenlere dayak

Sadece İstanbul'da da değil! Turistlere akılalmaz tuzak: Ödemeyenlere dayak

22.12.2023 17:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un ve turistlerin göz bebeği olan Beyoğlu'ndaki eğlence mekanları için ekipler harekete geçti. Turistleri mekanlarına çeken dolandırıcılar yüksek fiyatlı hesap getirip ödemeyenleri de darbettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili 13 ilde 119 gözaltı kararı verildi, 68 şüpheli yakalandı.

Sadece İstanbul'da da değil! Turistlere akılalmaz tuzak: Ödemeyenlere dayak

Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına götürdükleri turistlere yüksek miktarda hesap getirdikleri, ödemeyenleri darbederek çanta, cüzdan ve cep telefonlarını gasbettikleri iddia edilen şüphelilere yönelik operason düzenlendi. İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyonlarda, 68 şüpheli yakalandı.

'HANUTÇU YÖNTEMİYLE TUZAK'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi civarında Arapça, Farsça, İngilizce ve farklı dillerde konuşabilen, 'hanutçu' olarak tabir edilen kişiler vasıtasıyla turistlerle tanışarak eğlence mekanlarına götürüp burada yüksek fiyatta hesap getirildiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

ffff

PARA VERMEYEN TURİSTLERE DAYAK

Yüksek hesaba itiraz eden turistlerin yanına işletmeyle yasal bağı olmayan, kendilerini müdür olarak tanıtan kişilerin gelerek para istedikleri, karşı çıkanlar olduğunda ise diğer şüphelilerinde etraflarını sararak korkutmaya çalıştıklarını öğrenildi. Kendilerine karşı çıkan turistleri darbederek o kargaşada yanlarında bulunan çanta, cep telefonu ve cüzdanlarını alarak turistlerin mekandan çıkmalarına izin verdikleri belirlendi.

İSTANBUL MERKEZLİ 13 İLDE OPERASYON; 68 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu'nda faaliyet gösteren 5 eğlence mekanında 93'ü yabancı uyruklu olmak üzere 133 kişiye yönelik 85 adet nitelikli yağma, yağma, çalışmaya karşı koyma, ve suç delillerini gizleme eylemlerine karışan 140 şüpheliyi tespit etti. Ekipler, 17 şüphelinin cezaevinde, 4 şüphelinin ise yurt dışında olduğunu belirledi. Diğer 119 şüpheliyi yakalamak için İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 68 şüpheli yakalandı.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trafiğe çıkacaklar dikkat; AKOM uyarmıştı, trafik yoğunluğu yüzde 90'ları bulduTrafiğe çıkacaklar dikkat; AKOM uyarmıştı, trafik yoğunluğu yüzde 90'ları buldu
CHP'de o aday il ve ilçe teşkilatlarını karıştırdı! Toplu olarak istifa ettilerCHP'de o aday il ve ilçe teşkilatlarını karıştırdı! Toplu olarak istifa ettiler
2 yıl önce açtığı dava karara bağlandı2 yıl önce açtığı dava karara bağlandı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Beyoğlu turist
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçeliler bayram ediyor! Galatasaray'da 2 isim derbide yok

Fenerbahçeliler bayram ediyor! Galatasaray'da 2 isim derbide yok

'Pes' dedirten yöntem... Vatandaşın daha belli olmayan zammına göz diktiler

'Pes' dedirten yöntem... Vatandaşın daha belli olmayan zammına göz diktiler

Avcılar İlçe Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini bastı! İstanbul Emniyeti'nden açıklama

Avcılar İlçe Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini bastı! İstanbul Emniyeti'nden açıklama

Doktor sevgilisinin evinde can vermişti! Adli tıp raporu ortaya çıktı

Doktor sevgilisinin evinde can vermişti! Adli tıp raporu ortaya çıktı

AK Parti’den hangi ili istedi? Kulisler hareketlendi!

AK Parti’den hangi ili istedi? Kulisler hareketlendi!

Türkleri yakından ilgilendiriyor! Şartlar hafifletildi

Türkleri yakından ilgilendiriyor! Şartlar hafifletildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.