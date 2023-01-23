Sadece kurabiye yapmak istemişti! Bir anda yüzünde patladı... Neredeyse kör kalıyordu!

Amerika'da yaşayan 19 yaşındaki Samantha D'Aprile, 2021 yılının Aralık ayında annesiyle kurabiye pişirirken çikolataları sıcak su dolu kabın içerisine yerleştirdi. Kaynayan sıcak suyun bir anda patlaması cam kırıklarının ve sıcak çikolatanın gözlerine batmasına neden oldu. Hızla banyoya koşan ve gözlerine su çarpan genç kızın gözleri şişti ve göz kapakları kapandı.

AĞRILARI NEDENİYLE MORFİN VERDİLER

Tencere suratında patladıktan sonra D'Aprile, gözlerinin şişmeye ve kapanmaya başladığında 'yanıyormuş gibi' hissettiğini söyledi. Annesi tarafından aceleyle hastaneye kaldırıldı, ancak gittikleri birimin yanıklarla ilgilenmediğini söylemesi üzerine başka bir birime nakledilmesi gerekti. O, “O kadar çok ağrım vardı ki vücudum kendini kapatmaya başladı, bana morfin verdiler, bu da ağrıyı dindirdi ve tekrar nefes alabildim.

KORNEASI VE GÖZ KAPAKLARI YANMIŞTI

Hastaneye geldiğimde beni hemen bir odaya aldılar ve üzerimde her türlü tedavi ve testleri yaptılar. "Bu noktada, gözlerim şişerek kapandı, ağzımı açamadım çünkü o da yanmıştı ve verilen tüm bu ilaçlar beni çok etkiledi." Bir muayene, korneasını veya gözün üstündeki şeffaf kubbe şeklindeki alanı yaktığını ortaya çıkardı. Göz kapakları da yanmıştı. Sağlık görevlileri, onu izlemek ve tedavi uygulamak için onu iki gece hastanede tuttu.

D'Aprile, gecelerin 'acımasız' olduğunu ve onu 'uyuyamaz hale getirdiğini' söyledi. "Uyuyamadım ve ne zaman uyuyabilsem, hemşirelerin bana ilaç vermesi ve damla damlatmak için gözlerimi açıp çok acı verici bir şekilde uyandırmaları beni uyandırdı" dedi. Doktorlar D'Aprile'i iki gün sonra taburcu etti, ancak testler için her gün hastaneye gitmesi gerekiyordu.

YÜZDE 80 RENK KÖRÜ OLMA RİSKİ VARDI

"Göremediğim üçüncü günde, doktor hala görüşümün olup olmadığını test etmek için gözlerimi açtı. Doktor onları açtı ve zar zor görebildim, ama gözlerime "yara bandı" taktı. Gözlerimi sanki biri jilet alıp ikisini de kesiyormuş gibi göründüğünü tarif etti." Doktorlar, D'Aprile'in görüşünü kaybedebileceğinden veya korneasında yaralanmalardan kaynaklanabilecek bulanık alanlar kalması durumunda görüşünün azalabileceğinden korkuyordu. "Korneam çok hasar gördüğü için yüzde 80 renk körü olma riskim vardı" dedi.

"DOKTORLARA ARTIK YAŞAMAK İSTEMEDİĞİMİ SÖYLEDİM"

Kazadan beş gün sonra, Noel günüydü ve öğrenci gözlerini tekrar kendisi açmaya karar verdi. Son derece acı verici olmasına rağmen, onları hafifçe açabildiğini fark etti. Kazadan yaklaşık iki hafta sonra Bayan D'Aprile, görüşünün normale döndüğünü ve eskiden yaptığı her şeyi yapabildiğini fark etti. Ancak kazadan önce mükemmel bir görüşe sahip olan D'Aprile, şimdi mucizevi bir şekilde iyileşti ve evde dinlendikten sonra tekrar mükemmel bir şekilde görebiliyor. DailyMail.com'a konuşan D'Aprile, "Görüşümün neredeyse bitmek üzere olduğunu öğrendiğimde doktorlara artık yaşamak istemediğimi söyledim" dedi.

"ŞİMDİYE KADAR YAŞADIĞIM EN KORKUNÇ ŞEYDİ"

Çok karanlık bir yerdeydim ve göremediğim birkaç gün boyunca deliriyordum. Hayatımın geri kalanını böyle hayal edemezdim. Mükemmel bir görüşe sahip olmaktan sonraki güne, hayatımın geri kalanında kör olabileceğimin söylenmesine geçiş, şimdiye kadar yaşadığım en korkunç şeydi ve kafamı bu konuya saramadım."



