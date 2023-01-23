HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sadece kurabiye yapmak istemişti! Bir anda yüzünde patladı... Neredeyse kör kalıyordu!

Sadece kurabiye yapmak istemişti! Bir anda yüzünde patladı... Neredeyse kör kalıyordu!

23.01.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözlerimiz en hassas organlarımız arasında yer alıyor. Dışarıdan gelen ani maddeler ve olaylar göz sağlığımızı derinden etkileyebiliyor. 19 yaşındaki bir öğrenci, kurabiye yapmak isterken yüzüne patlayan çikolata nedeniyle günlerce görme kaybını yitirdiğini ve gözlerinin nasıl açıldığını anlattı.

Sadece kurabiye yapmak istemişti! Bir anda yüzünde patladı... Neredeyse kör kalıyordu!

Amerika'da yaşayan 19 yaşındaki Samantha D'Aprile, 2021 yılının Aralık ayında annesiyle kurabiye pişirirken çikolataları sıcak su dolu kabın içerisine yerleştirdi. Kaynayan sıcak suyun bir anda patlaması cam kırıklarının ve sıcak çikolatanın gözlerine batmasına neden oldu. Hızla banyoya koşan ve gözlerine su çarpan genç kızın gözleri şişti ve göz kapakları kapandı.

AĞRILARI NEDENİYLE MORFİN VERDİLER

Ekran görüntüsü 2023-01-23 134031

Tencere suratında patladıktan sonra D'Aprile, gözlerinin şişmeye ve kapanmaya başladığında 'yanıyormuş gibi' hissettiğini söyledi. Annesi tarafından aceleyle hastaneye kaldırıldı, ancak gittikleri birimin yanıklarla ilgilenmediğini söylemesi üzerine başka bir birime nakledilmesi gerekti. O, “O kadar çok ağrım vardı ki vücudum kendini kapatmaya başladı, bana morfin verdiler, bu da ağrıyı dindirdi ve tekrar nefes alabildim.

KORNEASI VE GÖZ KAPAKLARI YANMIŞTI

Hastaneye geldiğimde beni hemen bir odaya aldılar ve üzerimde her türlü tedavi ve testleri yaptılar. "Bu noktada, gözlerim şişerek kapandı, ağzımı açamadım çünkü o da yanmıştı ve verilen tüm bu ilaçlar beni çok etkiledi." Bir muayene, korneasını veya gözün üstündeki şeffaf kubbe şeklindeki alanı yaktığını ortaya çıkardı. Göz kapakları da yanmıştı. Sağlık görevlileri, onu izlemek ve tedavi uygulamak için onu iki gece hastanede tuttu.

Ekran görüntüsü 2023-01-23 133945

D'Aprile, gecelerin 'acımasız' olduğunu ve onu 'uyuyamaz hale getirdiğini' söyledi. "Uyuyamadım ve ne zaman uyuyabilsem, hemşirelerin bana ilaç vermesi ve damla damlatmak için gözlerimi açıp çok acı verici bir şekilde uyandırmaları beni uyandırdı" dedi. Doktorlar D'Aprile'i iki gün sonra taburcu etti, ancak testler için her gün hastaneye gitmesi gerekiyordu.

YÜZDE 80 RENK KÖRÜ OLMA RİSKİ VARDI

Ekran görüntüsü 2023-01-23 134012

"Göremediğim üçüncü günde, doktor hala görüşümün olup olmadığını test etmek için gözlerimi açtı. Doktor onları açtı ve zar zor görebildim, ama gözlerime "yara bandı" taktı. Gözlerimi sanki biri jilet alıp ikisini de kesiyormuş gibi göründüğünü tarif etti." Doktorlar, D'Aprile'in görüşünü kaybedebileceğinden veya korneasında yaralanmalardan kaynaklanabilecek bulanık alanlar kalması durumunda görüşünün azalabileceğinden korkuyordu. "Korneam çok hasar gördüğü için yüzde 80 renk körü olma riskim vardı" dedi.

"DOKTORLARA ARTIK YAŞAMAK İSTEMEDİĞİMİ SÖYLEDİM"

Ekran görüntüsü 2023-01-23 133937

Kazadan beş gün sonra, Noel günüydü ve öğrenci gözlerini tekrar kendisi açmaya karar verdi. Son derece acı verici olmasına rağmen, onları hafifçe açabildiğini fark etti. Kazadan yaklaşık iki hafta sonra Bayan D'Aprile, görüşünün normale döndüğünü ve eskiden yaptığı her şeyi yapabildiğini fark etti. Ancak kazadan önce mükemmel bir görüşe sahip olan D'Aprile, şimdi mucizevi bir şekilde iyileşti ve evde dinlendikten sonra tekrar mükemmel bir şekilde görebiliyor. DailyMail.com'a konuşan D'Aprile, "Görüşümün neredeyse bitmek üzere olduğunu öğrendiğimde doktorlara artık yaşamak istemediğimi söyledim" dedi.

"ŞİMDİYE KADAR YAŞADIĞIM EN KORKUNÇ ŞEYDİ"

Ekran görüntüsü 2023-01-23 134040

Çok karanlık bir yerdeydim ve göremediğim birkaç gün boyunca deliriyordum. Hayatımın geri kalanını böyle hayal edemezdim. Mükemmel bir görüşe sahip olmaktan sonraki güne, hayatımın geri kalanında kör olabileceğimin söylenmesine geçiş, şimdiye kadar yaşadığım en korkunç şeydi ve kafamı bu konuya saramadım."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kış boyunca hasta olmak istemeyenler aktara koşuyor!Kış boyunca hasta olmak istemeyenler aktara koşuyor!
SON DAKİKA: Hava durumu nasıl olacak? Kötü haberi haritayla duyurdular! Hava kirliliği başladı... İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa...SON DAKİKA: Hava durumu nasıl olacak? Kötü haberi haritayla duyurdular! Hava kirliliği başladı... İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa...
İfadeler ortaya çıktı! 'Uçak patlayacak, atın aşağıya kendinizi'İfadeler ortaya çıktı! 'Uçak patlayacak, atın aşağıya kendinizi'
Anahtar Kelimeler:
Doktor Amerika Göz çikolata körlük hastane kör kornea nedir kurabiye

En Çok Okunan Haberler

Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Dakikada 20 mesaj alıyor, 5'i ölüm tehdidi! Skandal 'Türkiye' sözleri

Dakikada 20 mesaj alıyor, 5'i ölüm tehdidi! Skandal 'Türkiye' sözleri

Survivor'da yaprak dökümü! 2 ünlü isim birden yarışmadan ayrıldı

Survivor'da yaprak dökümü! 2 ünlü isim birden yarışmadan ayrıldı

HÜDA-PAR’dan açıklama geldi: AK Parti ile görüşmeler sürüyor

HÜDA-PAR’dan açıklama geldi: AK Parti ile görüşmeler sürüyor

İmamoğlu iddiası! 'Aday gösterilecek'

İmamoğlu iddiası! 'Aday gösterilecek'

‘Müjdeli haberler var’ Çok yaklaştı geliyor…

‘Müjdeli haberler var’ Çok yaklaştı geliyor…

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.