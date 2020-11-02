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Sadece kuşların kanı ile besleniyor! Vampir yarasa Mersin'de görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 16:19 | Son Güncelleme

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evin bahçesinde görülen kıllı bacaklı vampir yarasa, vatandaşları korkuttu.

Sadece kuşların kanı ile besleniyor! Vampir yarasa Mersin'de görüldü

Mersin'in Tarsus ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı İmadettin Söyleme, evinin bahçesinde beslediği 4 tavuğun son bir haftada ölmesi üzerine araştırma yaptı. Ancak gündüz yaptığı araştırmada bir sonuç alamadı. Gece yarısı tekrar bahçesini kontrol eden Söyleme, ilk anda tilki yavrusu sandığı hayvanla karşılaştı.

KUŞLARIN KANI İLE BESLENİYOR

Hayvanı yakalayan Söyleme, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nü aradı. Bu sabah gelen ekipler, yakalanan hayvanın genellikle Brezilya'da yaşayan sadece kuşların kanı ile beslenen kıllı bacaklı vampir yarasa olduğunu belirledi.

Kıllı bacaklı vampir yarasa, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince Tarsus Doğa Parkı'na teslim edildi.

Kaynak: İHA

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