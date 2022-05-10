Sadece müzik dinlemeyle kalmayacağınız şıklığıyla aksesuar da olabilecek 500 TL altı kulak üstü kulaklık modelleri

Ruhun gıdası olan müzik, kendinizi daha mutlu ve iyi hissetmenizi sağlar. Uzun yolculuklar sırasında zamanın keyifli bir şekilde geçmesine yardım eder. Spor yaparken de daha fazla konsantre olmanıza katkıda bulunur. Tüm bunlardan faydalanabilmek içinse iyi bir kulaklık şart. Hem ses kalitesiyle müzik keyfini katlayacak hem şık duruşuyla aksesuar olarak kullanabileceğiniz bir ürün arayışı içindeyseniz birbirinden güzel kulaklıkları ele aldığımız listemize göz atabilir, size en uygun modeli kolayca seçebilirsiniz. Üstelik bu ürünlerin hepsi 500 TL altında satışa sunuluyor!

1. Benzersiz müzik deneyimi yaşayın: Philips TAUH202 Kulaklık

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Müziksiz bir hayat düşünemeyenlerin bayılacağı Philips TAUH202 Kulaklık'ı şık tasarımı ve her kombine uyum sağlayabilecek siyah rengiyle kıyafetlerinizi tamamlayacak bir aksesuar olarak da kullanabilirsiniz. Muhteşem ses kalitesiyle farklı bir müzik deneyimi yaşatan ürünü kompakt tasarımı sayesinde yanınızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Yumuşak kulak pedleri uzun süreli kullanımda kulaklarınızı acıtmaz. Kafa bandını başınıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Dahili mikrofon özelliğiyle gelen aramalara cevap verebilirsiniz. Katlanabilen yapısı sayesinde fazla yer kaplamaz. Cihazın üzerindeki tuşlarla müziğin sesini açıp kapatabilirsiniz. Kablosuz tasarımı sayesinde hareket özgürlüğünün keyfini çıkarabilirsiniz.

2. Eşsiz ses kalitesi: JBL T500 Kulaklık

Tasarımıyla herkesin beğenisini kazanan JBL T500 Kulaklık, güçlü basları ve eşsiz tonuyla benzersiz bir müzik deneyimi yaşatır. 3,5 mm kablosuyla rahatça hareket imkânı veren ürün, yumuşak kulak yastıkları sayesinde uzun süreli kullanımlarda kulaklarınızı yormaz. Rahat ve hafif yapısı sayesinde konforlu kullanım sunar. Katlanabilen tasarımı sayesinde ile çantanızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Kablosuz kulaklıklar gibi şarj sorunu olmayan ürünle istediğiniz kadar müzik dinleyebilirsiniz. Google Asistan ve Siri sayesinde kulaklık üzerinden akıllı telefonunuzu sesli olarak kontrol edebilirsiniz. Ürünü kafanıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz.

3. Müzik keyfini ikiye katlar: Lenovo HD200 Kulaklık

Hem kaliteli müzik dinleyebileceğiniz hem aksesuar olarak kullanabileceğiniz bir ürün arıyorsanız Lenovo HD200 Kulaklık'ı tercih edebilirsiniz. Şık tasarımıyla gönlünüzü fethedecek kulaklık, kristal netliğindeki ses kalitesiyle büyüler. Müzik dinleme keyfini ikiye katlayan kulaklık, kablosuz tasarımı sayesinde rahatça hareket olanağı verir. Dayanıklı piliyle tek seferlik şarjla uzun süre müzik dinlemenizi sağlar. 5.0 Bluetooth özelliğiyle hızlı aktarım yapan ürün, ses kayıplarını ve cızırtıları önler. Böylece en sevdiğiniz müzikleri benzersiz şekilde dinlemenize olanak tanır. Yumuşak kulak pedleri uzun süreli kullanım imkânı sunar.

4. Katlanabilen tasarım: MF Product Kulaklık

MF Product Kulaklık, özel tasarımı ve yumuşak kulak yastıkları sayesinde uzun saatler boyunca müzik dinleme keyfi sunar. Katlanabilir tasarımıyla ürünü yanınızda istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Harika ses kalitesiyle en sevdiğiniz müzikleri dinlemek daha da keyifli hâle gelir. Kablolu yapısı sayesinde şarj bitme sorunu yaşamazsınız. Dahili mikrofon özelliğiyle gelen aramaları kolayca cevaplayabilirsiniz. Bu sayede yürüyüş ya da koşu sırasında hem sporunuzu yapabilir hem arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz. Dışarıdan gelen sesleri engelleyen ürünle seyahat sırasında kendinizi müziğin ritmine kaptırabilirsiniz. Eşsiz rengi ve tasarımıyla ürünü sadece aksesuar gibi de kullanabilirsiniz.

5. Kristal netliğinde ses sunar: Urbanears Plattan II Kulaklık

Seyahat ederken müzik dinlemekten vazgeçmeyenlerdenseniz Urbanears Plattan II Kulaklık'a mutlaka göz atmalısınız. Kırmızı renkli şık ürünü kıyafetlerinizi tamamlayacak bir aksesuar olarak da kullanabilirsiniz. Kulaklığın kafa bandını başınıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. 3,5 mm kablosuyla muhteşem veri aktarımı sunan ürün, kesintisiz ve kristal netliğinde müzik deneyimi yaşatır. İç kısma doğru bükülen kulaklığı çantanızda da rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Yumuşak kulak pedleri kulaklarınızı acıtmaz. 3D menteşeler ürüne esneklik katarak kulaklığı daha dayanıklı bir yapıya kavuşturur. Böylece ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanabilirsiniz.

6. Hafif yapısıyla her yere taşıyabilirsiniz: Sony MDR-ZX310AP Kulaklık

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Müziksiz bir hayat ne kadar da sıkıcı olur, değil mi? Siz de müzikten vazgeçemiyorsanız iyi bir kulaklığa sahip olmalısınız. Hangi ürünü seçeceğinize karar veremiyorsanız Sony MDR-ZX310AP Kulaklık'ı tercih edebilirsiniz. Hafif ve katlanabilen tasarımı sayesinde yanınızda rahatça taşıyabileceğiniz kulaklık, eşsiz ses kalitesiyle müzik keyfini katlar. Kablolu yapısıyla sizi şarj sorunundan kurtarır. Bu sayede uzun süre boyunca en sevdiğiniz müzikleri dinleyebilirsiniz. Yastıklı kulak başlıkları kulaklarınızı yormaz. Ürünü hem sporda hem seyahat sırasında tercih edebilirsiniz. Siyah zemin üzerine mavi detaylarla renklenen kulaklığı aksesuar olarak da kullanabilirsiniz.

7. Uzun süreli kullanım ömrü sunar: Pell Wh-xb700 Kulaklık

Pell Wh-xb700 Kulaklık, ekstra bas özelliğiyle benzersiz müzik deneyimi yaşatır. NFC teknolojisiyle akıllı cihazlarla kolayca bağlantı kuran ürün, tek şarjla 30 saate kadar pil ömrü sunar. Bu sayede uzun süre en sevdiğiniz müzikleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca jak girişi sayesinde ürüne kablo takarak da müzik dinlemeye devam edebilirsiniz. Dahili mikrofon özelliğiyle gelen aramalara kulaklık üzerinde rahatça cevap verebilirsiniz. Katlanabilen tasarımı sayesinde kulaklığı çantanızda kolayca taşıyabilirsiniz. Yumuşak kulak pedleri uzun süreli kullanımda bile konfor sunar. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca size eşlik eder.

8. Benzersiz müzik deneyimi yaşatır: HP Pavilion 600 Kulaklık

Hem kablolu hem kablosuz kullanım imkânı veren HP Pavilion 600 Kulaklık, yüksek ve net ses kalitesiyle müzik keyfini katlar. Gelen aramaları cevaplamanıza olanak veren ürün, karşı tarafa sesinizi net şekilde iletmenize yardımcı olur. Kulakları acıtmayan tasarımıyla konforlu kullanım sunar. Bluetooth özelliğiyle akıllı cihazlara hızlı bir şekilde bağlanan kulaklık, verileri kayıpsız olarak aktarır. 12 saatlik pil ömrü bulunan ürünü uzun saatler kullanabilirsiniz. Baş kısmını kafa yapınıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Dışarıdan gelen seslerin sizi rahatsız etmesini engelleyen kulaklık sayesinde müziğin ritmine kapılabilirsiniz.

9. Müziğin keyfine varın: Trust Ziva Kulaklık

Şık duruşuyla aksesuar olarak da kullanabileceğiniz Trust Ziva Kulaklık, kablolu tasarımı sayesinde şarj sorununu ortadan kaldırır. Bu sayede her an istediğiniz müziği dinleyebilirsiniz. Kafa bandını başınıza göre rahatça ayarlayabilirsiniz. Yumuşak kulak yastıkları kulaklarınızı rahatsız etmez. Böylece ürünü uzun saatler boyunca kullanabilirsiniz. Güçlü ve kristal netliğinde ses kalitesiyle müziğin keyfine varmanıza yardımcı olur. Gürültü önleyici özelliği sayesinde kalabalık ortamlarda bile gelen aramaları rahatça cevaplayabilirsiniz. Ürünün üzerindeki tuşlarla şarkıları değiştirebilir ya da atlayabilirsiniz. 1,2 m kablo uzunluğuyla hareket özgürlüğünün keyfini çıkarabilirsiniz.