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  4. Sadece o çıkmayı başardı... Bayram sabahı kahreden kaza! Anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti

Sadece o çıkmayı başardı... Bayram sabahı kahreden kaza! Anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti

28.06.2023 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Tarsus ilçesinde bayram sabahı yaşanan feci kazada anne, baba ve oğulları öldü. Kazadan bir çocuk ise sağ olarak kurtuldu. Kazanın, araç sulama kanalı üzerindeki köprüden geçerken suya düşüp ters dönmesiyle meydana geldiği öğrenildi.

Sadece o çıkmayı başardı... Bayram sabahı kahreden kaza! Anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti

Olay, ilçeye bağlı Günyurdu Mahallesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Hacı Yoldaş idaresindeki otomobille, sulama kanalı üzerindeki köprüden geçerken suya düşerek ters döndü. Feci kazada baba Hacı (36), anne Fesla (40) ve 8 yaşındaki oğulları Muhammed Enes Yoldaş yaşamlarını yitirdi. Kazadan çocuklardan Ahmet Enes ise araçtan çıkmayı başardı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazanın haber verilmesi üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta hayatını kaybedenlerin cansız bedenini çıkararak otopsi için morga gönderdi. Olay ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Bayram sabahı peş peşe gelen ihbarlar ekipleri harekete geçirdi! Bayram sabahı peş peşe gelen ihbarlar ekipleri harekete geçirdi!

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trafik kazası Mersin Tarsus

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