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    4. Sadece süper görüşe sahip kişiler optik illüzyondaki gizli yumurtaları 12 saniyede tespit edebiliyor!

    Sadece süper görüşe sahip kişiler optik illüzyondaki gizli yumurtaları 12 saniyede tespit edebiliyor!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    22.03.2024 10:31
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    Optik illüzyonlar, görsel algımızı test etmek için harika bir araçtır. Bu testte bazı gizli detayları fark etmek sadece süper görüşe sahip insanlar için mümkün. Bu tür testler, görsel algınızı ve dikkatinizi nasıl kullandığınızı anlamamıza yardımcı olabilir. Optik illüzyonlardaki gizli detayları fark ederek, görsel yeteneklerinizi geliştirebilir ve algılarınızı iyileştirebilirsiniz.

    Optik illüzyonlar, gözlerinizin ve algılarınızın nasıl çalıştığını anlamak için bir araçtır. Akıl almaz bir zeka oyunuyla görme yeteneğinizi test etmek ister miydiniz? Eğer öyleyse, doğru yere geldiniz çünkü bu optik illüzyon sizi şaşkına çevirebilir. Aşağıdaki resimde yer alan gizli yumurtaları sadece süper görüşe sahip insanlar bulabiliyor. İşte test ve cevabı...

    SÜPER GÖRÜŞE SAHİP İNSANLARIN ÇÖZEBİLDİĞİ OPTİK İLLÜZYON TESTİ

    Optik illüzyonlar zekanız için harikalar yaratabilir. Ancak bazıları görme yeteneğinizi güçlendirmenin de harika bir yolu olabilir. Bu testte yer alan resimde en küçük ayrıntıyı fark etmek için keskin bir görüşe sahip olmanız gerekir. Resimde Birkaç kişinin parkta bir gün geçirdiği bir bahar sahnesini gösteriyor. Ancak göreviniz, bir yerde gizlenen üç gizli yumurtayı anında tespit etmektir. Kulağa kolay gelse de tamamlamak için sadece 12 saniyeniz var.

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    Zeka oyunu sadece hızla ilgili değil, IQ'nuzu ve görüşünüzün keskinliğini de ölçüyor. Ancak zekanız hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız gerçek bir IQ testi yapabilirsiniz. Zaman ilerledikçe, her ayrıntıyı analiz etmek için görüntünün her alanını taramak gerekiyor. Unutmamak gerekir ki, eğer sorunu 12 saniye içinde çözerseniz bu, görme yeteneğiniz ve görsel yeteneğiniz hakkında harika şeyler ifade edebilir.

    ZEKA

    Bunun gibi testlerle kendinize meydan okumanın pek çok olumlu yanı var. Bir çalışma, beyninizin yaşlanmasını bile durdurabileceğini gösteriyor.

    TESTİN CEVABI

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    Gizli yumurtalar resmin sol üst köşesinde yer alan ağacın tepesinde yer alıyor.

    Exeter Üniversitesi ve King's College London tarafından yapılan bir çalışmada, benzer egzersizlerin yetişkinlerin hafızasını geliştirebildiği ve beyin fonksiyonlarını on yıl kadar iyileştirebildiği ortaya çıktı. Bazı uzmanlar ayrıca yanal düşünmeyi teşvik ettiklerine ve bunun da kendimizi yaratıcı ve tatmin olmuş hissetmemizi sağlayabileceğine inanıyor. (DailyStar)

    ChefGPT


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