Sadece tek malzemeyle mucizeler yaratıyor! Tüm saç sorunlarınızdan kurtulmak için...

Saçların daha parlak ve sağlıklı görünmesi için çeşitli yöntemler deneniyor. Ancak bu yöntemler istenilen sonuçları veremeyebiliyor. Saç için dışarıdan alınan ve içerisinde birçok kimyasal bulunan ürünler yerine evdeki doğal malzemelerle de oldukça etkili sonuçlar elde edebilirsiniz. Hiç aklınıza gelmez ama saça sürülen mayonez inanılmaz sonuçlar yaratıyor. Saça sürülen mayonez saçı kökten uca kadar besliyor, parlatıyor, gürleştiriyor, kırıklarını onarıyor. Saça olan faydaları saymakla bitmeyen mayonez maskesini mutlaka denemelisiniz.

MAYONEZ MASKESİ

Öncelikle saçlarınızı nemlendirmeniz gerekecek. Hafif ıslaklık verdiğiniz saçlarınıza parça parça mayonez sıkın ve bir şampuan var gibi saçlarınızı karıştırın. Saçların tamamına yedirdiğiniz mayonezi, yaklaşık 30 dakika kadar başınızda bekletmeniz önerilir. Eğer bir bone ile saçlarınızı kapatırsanız, saç bakımını daha da verimli hale getirirsiniz. Maskenin temizlenmesi için ise ılık su ve şampuanı kullanabilirsiniz.



