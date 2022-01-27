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Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti

27.01.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran yaşamını yitirdi. Özbek Saran’ın cenaze namazının yarın Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti

Saran Group'un sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sadettin Saran, Yönetim Kurulu Üyemiz Kenan Saran ve kardeşleri Sadun Saran ve Sinan Saran’ın sevgili babası, değerli büyüğümüz Özbek Saran’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz." ifadesi kullanılırken merhuma rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Saran Group ailesine sabır dilendi.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Açıklamada, Özbek Saran’ın cenaze namazının yarın Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi. (AA)

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