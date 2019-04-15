Şadırvanda patisiyle su içen kedi ilgi odağı oldu

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki cami bahçesinde şadırvandan patisiyle su içen kedinin görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü.

Setbaşı Camisi bahçesindeki şadırvanın çeşmesinden akan suyu patisiyle ağzına götüren kedi, cemaatin ilgi odağı oldu.

Cami bahçesine sokak hayvanları için konulan kaplardan su içmek yerine şadırvana çıkan kedinin bu durumu, Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürü Osman Başeğmez tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde, vatandaşların, patisiyle su içen kediye yiyecek vermesi de yer alıyor.

Kedinin görüntüleri, sosyal medyada da ilgi çekti.

