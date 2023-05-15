Sadullah Ergin milletvekili seçildi mi? CHP listelerinden aday gösterilmesi tartışma yaratmıştı…

AK Parti hükümetinde Adalet Bakanı olarak görev yapan ve Ergenekon ve Balyoz davaları sürecindeki tutumuyla tartışılan Sadullah Ergin’in seçim sonuçlarının belli olmaya başlaması ile birlikte milletvekili seçilerek Meclis’e yeniden gidip gidemediği de merak konusu oldu.

Ergin'in 2023 seçimleri için CHP milletvekili aday listesinde yer alması kamuoyunda uzun süre tartışmalara neden olmuştu. CHP listelerindeki DEVA Partisi kontenjanından Ankara 1. bölge 4. sıradan aday gösterilen Ergin’in aday olduğu Ankara'da kesin olmayan sonuçlara göre açılan sandık oranı yüzde 100'e ulaştı ve herkesin merak ettiği o soru da yanıt buldu.

SADULLAH ERGİN DE MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP, Sadullah Ergin'in aday gösterildiği Ankara 1. bölgede yüzde 41.30 oranında oy alarak 6 vekil çıkarmayı başardı. Böylece 4. sıradan aday gösterilen Ergin, milletvekili seçilmeyi başaran isimler arasına adını yazdırdı.

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