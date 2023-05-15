HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sadullah Ergin milletvekili seçildi mi? CHP listelerinden aday gösterilmesi tartışma yaratmıştı…

Sadullah Ergin milletvekili seçildi mi? CHP listelerinden aday gösterilmesi tartışma yaratmıştı…

15.05.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 seçim sonuçlarının büyük oranda belli olması ile birlikte herkes CHP listelerinden aday gösterilmesi en çok tartışılan isimlerin başında gelen Sadullah Ergin’in milletvekili seçilip seçilemediği de merak konusu oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre Ankara 1. bölge 4. sıradan aday gösterilen Ergin, 28. dönemde milletvekili seçilmeyi başardı.

Sadullah Ergin milletvekili seçildi mi? CHP listelerinden aday gösterilmesi tartışma yaratmıştı…

AK Parti hükümetinde Adalet Bakanı olarak görev yapan ve Ergenekon ve Balyoz davaları sürecindeki tutumuyla tartışılan Sadullah Ergin’in seçim sonuçlarının belli olmaya başlaması ile birlikte milletvekili seçilerek Meclis’e yeniden gidip gidemediği de merak konusu oldu.

Ergin'in 2023 seçimleri için CHP milletvekili aday listesinde yer alması kamuoyunda uzun süre tartışmalara neden olmuştu. CHP listelerindeki DEVA Partisi kontenjanından Ankara 1. bölge 4. sıradan aday gösterilen Ergin’in aday olduğu Ankara'da kesin olmayan sonuçlara göre açılan sandık oranı yüzde 100'e ulaştı ve herkesin merak ettiği o soru da yanıt buldu.

SADULLAH ERGİN DE MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP, Sadullah Ergin'in aday gösterildiği Ankara 1. bölgede yüzde 41.30 oranında oy alarak 6 vekil çıkarmayı başardı. Böylece 4. sıradan aday gösterilen Ergin, milletvekili seçilmeyi başaran isimler arasına adını yazdırdı.

Güncellenen seçim sonuçlarını anbean buradan takip edebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bahçeli, Erbakan, Bilgin, Nebati… O isimler TBMM’deBahçeli, Erbakan, Bilgin, Nebati… O isimler TBMM’de
SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA NE ZAMAN yapılacak? YSK açıkladıSEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA NE ZAMAN yapılacak? YSK açıkladı
Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlarErdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar
Anahtar Kelimeler:
seçim Sadullah Ergin CHP

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan beklediği sonucu alamadı'

Kemal Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan beklediği sonucu alamadı'

Çok tartışılan kapaktan sonra son hamlesi dikkatlerden kaçmadı!

Çok tartışılan kapaktan sonra son hamlesi dikkatlerden kaçmadı!

Üstsüz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna yorum yağdı

Üstsüz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna yorum yağdı

2023 SEÇİM SONUÇLARI CANLI: Seçim sonuçlarına göre hangi parti önde? 14 Mayıs seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları anbean Mynet.com’da

2023 SEÇİM SONUÇLARI CANLI: Seçim sonuçlarına göre hangi parti önde? 14 Mayıs seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları anbean Mynet.com’da

Erdoğan partililere seslendi: Birileri mutfakta biz balkondayız

Erdoğan partililere seslendi: Birileri mutfakta biz balkondayız

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar

İlginizi Çekebilir

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki..."

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki..."

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.