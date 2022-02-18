HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan son şüpheli de gözaltına alındı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan son şüpheli de gözaltına alındı

18.02.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayına ilişkin aranan son kişi olan Duhan Güleş de gözaltına alınarak Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan son şüpheli de gözaltına alındı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cinayete ilişkin yapılan çalışmalarda, Kadir Yasak ve Ali Yasak da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 29 Ocak'ta yakalandı.

ARANAN SON ŞÜPHELİYDİ

Devam eden soruşturmada, şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkân sağladıkları tespit edilen 6 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aralamalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca cinayette kullanıldığı düşünülen ruhsatsız tabanca, yapılan kamera çalışmaları sonucunda Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş halde bulundu. Ruhsatsız tabancanın yapılan balistik incelemesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanıldığı belirlendi. Gözaltına alınan ve Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Aranan son şüpheli olan Duhan Güleş de gözaltına alınarak bugün Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vahşice katledilen Sıla Şentürk'ün, babası ilk kez konuştu: Bunlar tamamen yalanVahşice katledilen Sıla Şentürk'ün, babası ilk kez konuştu: Bunlar tamamen yalan
Bakan Koca'dan umutlandıran açıklamaBakan Koca'dan umutlandıran açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan su faturası talimatıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan su faturası talimatı
Anahtar Kelimeler:
cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beğenmedi! "Salak değiliz evladım" tepkisi

Beğenmedi! "Salak değiliz evladım" tepkisi

5 anket şirketinden çarpıcı sonuçlar! "Çok ilginç" diyerek duyuruldu

5 anket şirketinden çarpıcı sonuçlar! "Çok ilginç" diyerek duyuruldu

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına AK Parti ve MHP'den ilk yorum! "

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına AK Parti ve MHP'den ilk yorum! "

Altın fiyatı için dikkat çeken tahmin! İbre tersine dönecek

Altın fiyatı için dikkat çeken tahmin! İbre tersine dönecek

Yasa boğan ölüm! Rolüydü, uyuşturucudan hayatını kaybetti

Yasa boğan ölüm! Rolüydü, uyuşturucudan hayatını kaybetti

Öğretmenine anlattıkları mide bulandıran olayı ortaya çıkardı

Öğretmenine anlattıkları mide bulandıran olayı ortaya çıkardı

İlginizi Çekebilir

"Nihayet kükredin" yorumu dikkat çekti

"Nihayet kükredin" yorumu dikkat çekti

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Sosyal medya onu konuşuyor! Zambiya’dan geldi, Afyon’u tanıtıyor

Sosyal medya onu konuşuyor! Zambiya’dan geldi, Afyon’u tanıtıyor

Sözleri olay oldu! "Eşime cinsel ilişki için arkadaşlarımı..."

Sözleri olay oldu! "Eşime cinsel ilişki için arkadaşlarımı..."

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.