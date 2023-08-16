SAFER AYI DUASI: Diyanet'e göre Safer ayı duası nedir, hangi sureler okunur? Muharrem ayı sona eriyor!

Safer ayı duası ile ilgili araştırmalar 17 Ağustos 2023 Perşembe günü öncesi hız kazandı. Diyanet İşeri Başkanlığı dini günler takvimine göre Muharrem ayının son günü 16 Ağustos 2023 Çarşamba gününe denk geliyor. Safer ayı ise 17 Ağustos 2023 Perşembe günü başlıyor. Sefer ayı duası merak konusu oldu. İşte detaylar...

SAFER AYI DUASI NEDİR?

Safer ayına özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılabilir:

Kevser Sûresi,

İhlâs Sûresi,

Ayetel Kürsi,

Felâk Sûresi,

Fatiha,

Nâs Sûresi,

Estağfirullah El Azime,

Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası

SAFER AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Safer ayı için özel bir dua ya da ibadet şekli bulunmamaktadır. İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Safer ayında da İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim okunabilir, zikir ve tesbihatta bulunulabilir.

SAFER AYI NE ZAMAN?

Safer ayı 28 Ağustos'ta başladı. Safer ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre 26 Eylül'de bitecek.

Safer ayı 2023 yılında 17 Ağustos Perşembe günü başlamaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Safer ayı 15 Eylül'de sona erecek.

