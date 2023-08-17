SAFER AYI ne zaman, BUGÜN mü? Safer ayı başladı mı? 2023 Diyanet dini günler takvimi

Safer ayı başlangıç tarihi 17 Ağustos 2023 Perşembe günü vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu ay için özel bir dua ya da ibadet şekli bulunmamaktadır. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. İbadetlerini eksiksiz ve doğru olarak yerine getirmek isteyen birçok kişi "Safer ayı ne zaman, bugün mü? Safer ayı başladı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...

SAFER AYI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Safer ayı 2023 yılında 17 Ağustos Perşembe günü başlamaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Safer ayı 15 Eylül'de sona erecek.

SAFER AYI İBADETLERİ NELERDİR?

Safer ayı için özel bir dua ya da ibadet şekli bulunmamaktadır. İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

SAFER AYINDA OKUNACAK DUA VE SURELER NELERDİR?

Safer ayına özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılabilir:

Kevser Sûresi,

İhlâs Sûresi,

Ayetel Kürsi,

Felâk Sûresi,

Fatiha,

Nâs Sûresi,

Estağfirullah El Azime,

Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası

Safer ayında da İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim okunabilir, zikir ve tesbihatta bulunulabilir.

