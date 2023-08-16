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Safer ayı nedir? Safer ayı bela ve musibet ayı mı, anlam ve önemi nedir? Diyanet açıkladı

16.08.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safer ayı anlam ve önemi merak konusu olurken halk arasında bela ve musibet ayı olarak nitelendirildiği için birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Hicri aylardan biri olan bu ay, Muharrem ayından sonra gelmektedir. Peki, Safer ayı nedir? Safer ayı bela ve musibet ayı mı? İşte anlam ve önemi...

Safer ayı nedir? Safer ayı bela ve musibet ayı mı, anlam ve önemi nedir? Diyanet açıkladı

Safer ayı 17 Ağustos 2023 Perşembe günü öncesi arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin gerçekleştiği söylenir. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu inanışa açıklama getirmiştir. Peki, Safer ayı bela ve musibet ayı mı? Safer ayı nedir? İşte Safer ayının anlam ve önemi...

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SAFER AYI NEDİR?

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır.

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SAFER AYI BELA VE MUSİBET AYI MI?

Safer ayı bela ve musibetin yaşandığı bir ay değildir. Bu yanlış bir inanıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Safer ayının uğursuz ve musibet ayı olduğu söylentisi doğru mudur?" sorusuna şu yanıtı vermiştir:

"Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde ki anlayış Câhiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24 [3914-3915]; bkz. Buhârî, Tıb, 25 [5717]; Müslim, Selâm, 101-103 [2220]) dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.), böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhârî, Tıb, 19)"

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SAFER AYI İBADETLERİ NELERDİR, HANGİ DUALAR OKUNUR?

Safer ayı için özel bir dua ya da ibadet şekli bulunmamaktadır.

İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

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