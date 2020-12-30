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Safir taşı nedir? Faydaları nelerdir?

30.12.2020 11:24 | Son Güncelleme:
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Safir taşı nedir? Faydaları nelerdir?

Dünyada bir çok değerli ve doğal taşlar bulunmaktadır. Bu taşlar takı, süs eşyası gibi şekillerde kullanılmaktadır. Her taşın kendini özgü faydaları, özellikleri ve renkleri vardır. İşte bu özel taşlardan biri de safir taşıdır.

Safir taşı milyonlarca yıl içinde oluşuyor ve çok zor nadir bulunuyor. Bu yüzden diğer taşlardan daha özel anlamlarlar taşıyor ve insanları merakta bırakıyor. Safir taşının gerçek olup olmadığının nasıl anlaşıldığı, sağlığa olan faydaları, olağanüstü hikayesi, insanların safir taşına olan inançları gibi konuları yazımızda bulabilirsiniz.

Safir Taşı Nedir?

Dünya çapında çok nadir bulunduğu için en değerli madenlerin başında safir taşı gelmektedir. Corundum ismindeki bir mineralin çeşidi olarak bilinmektedir. Dirençli bir yapıya sahip olduğu için iklim şartlarına uyum sağlamış taşlar arasında bulunmaktadır. Ayrıca yüksek ısıya karşı dirençli olduğu için, uzun işlemlerden geçerek istenilen şekli alır. Parlak ve pürüzsüz görünümü ile beraber oldukça etkileyici bir estetiğe sahiptir.

Safir Taşları Nasıl Oluşur?

Bütün taşlar gibi safir taşı da doğal bir süreç içerisinde oluşmaktadır. Kristal bir yapıya sahip olan bu taşların oluşması için yüz binlerce hatta milyonlarca yılın geçmesi gerekmektedir.

Çok büyük oranda kayaçlar içerisinde bulunan ve çıkarılan bir taştır. Özellikle bazalt veya şist türündeki kayaçlar olduğu zaman safir taşı bulma imkanı daha çok artar.Buna karşın bu özel taşlar mücevherlerden bile daha zor ve nadir bulunur.

Safir Taşı Özellikleri

  • Sert, ısıya dayanıklı ve genellikle göz alıcı mavi renktedir.
  • En kıymetlisi berrak ve derin mavi olanıdır.
  • Korindon grubu taşlarındandır.
  • Kırmızı hariç (kırmızı olanı yakuttur) diğer renklerde olabilir.
  • Kişiye hem fiziksel, hem de psikolojik yönde olumlu etkileri vardır.

Safir Taşı Nasıl Anlaşılır?

Değerli taşların gerçek olup olmadığını anlamak için belli başlı bazı yöntemler vardır. Örneğin safir taşının renklerinin ne olduğunu biliyorsanız, kırmak suretiyle iç ve dış kısmına bakarak aynı renkte olup olmadığını üzerinden anlayabilirsiniz. Bi başka yöntemse, taşı ateşe tutarak eğer boyanmışsa üzerindeki boyayı çıkarmak suretiyle safir taşı olup olmadığını anlamak mümkündür.

Özellikle ana rengi mavi ve lacivert olmasıyla beraber, diğer renkleri üzerinde tecrübe sahibi uzmanlar, taşı ellerine aldıkları zaman bile taşın gerçek olup olmadığını anlayabilmektedirler.

Safir Taşının Faydaları

Birçok ülkede safir taşlı yüzüklerin çiftler arasında sadakat oluşturduğuna inanılır. Aurası çok yüksek olan bu yüzük kişilerin manevi dünyasını aydınlatır. Tüm bunların dışında yakut ve safirler doğrudan doğruya insan sağlığını da olumlu yönde etkiler.Safirin bilinen başlıca faydaları ise şunlardır:

  • Kalp sağlığını korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Yanlarında sürekli safir taş bulunduran kişiler kendilerini daha çok enerjik hissederler.
  • Böbrek taşları ve kistleri başta olmak üzere tüm böbrek hastalıklarına karşı koruyucudur.
  • İnsanların üzerinde sakinleştirici etkisi vardır.
  • Öfke kontrolünü sağlar ve kişilerin çok daha akılcı kararlar almasına etki eder.
  • Kişilerin üstündeki negatif enerjileri alarak kaygı, stres ve depresyon belirtilerini en aza indirger.
  • Alın bölgesindeki çakraları açar.
  • Tüm salgı bezlerini harekete geçirir.
  • Sezgiyi kuvvetlendirir.
  • Demans ve alzheimer hastalığına iyi gelir.
  • Ameliyat sonrası iyileşmeyi destekler.
  • Kanamayı azaltır ve damarları güçlendirir.
  • Trombozu ve varisleri azaltır.
  • Özellikle bağırsak,beyin ve sinir hastalıklarına faydalıdır.
  • Ağrıyı dindirir ve ateşi düşürür.

Safir Taşı Nerelerde Ve Nasıl Bulunur?

Safir, bir aliminyum oksit olan çeşitli koridondur. Prizmatik, Bipiramidal, eşkenar dörtgen veya tabular kristallerde oluşur ve ayrıca granüler veya büyük alışkanlıklarda da ortaya çıkabilir. Metamorfik ve magmatik kayaçların yanı sıra alüvyal birikintilerde bulunur. Safirin ana vatanı Hindistan’dır ama Sri Lanka, Kamboçya, Tayland, Madagaskar, Tanzanya, Pakistan, Afganistan ve Doğu Afrika’da da çıkarımaktadır. Bugün dünyanın en bol safir kaynağı Avustralya’dır. ABD’de, güzel soluk mavi ve menekşe safirlerinin yanı sıra diğer renklerin pastel paleti bulunmuştur.

Safir Taşının Hikayesi

Dünyanın ilk yüzüğünde mavi bir safir vardı. Bu yüzük ateş sırrını tanrılardan çalmış olan zorlu Prometheus’un parmağındaydı. Onu cezalandırmak için sonsuza kadar bir kayaya zincirlediler ve bir kartal karaciğerini gagalamaya başladı. Çok uzun zaman sonra kahraman Heracles kartalı öldürdü ve mahkumun serbest bırakılmasını istedi. Tanrıların başı olan Zeus onun bu talebini kabul etti ama bir şartı vardı. Prometheus suçunu ebediyen hatırlamak için zincirinden ve bağlandığı kayadan yapılmış bir yüzük takacaktı. Yüzüğünün kayadan koparılan taşının safir olduğu söylenir ve bu taşın rengi de en sıcak alevlerin ortasındaki maviydi.

Safir Taşına İnanç

Safir 2.500 yıldan uzun bir süre önce Etrüskler tarafından kullanıldı ve aynı zamanda antik Roma, Yunanistan ve Mısır’da da ödüllendirildi. Bir kraliyet taşı olarak saygı gören safirin kralları zarar veya kıskançlıktan koruduğuna inanılıyordu. Ayrıca sizi sahtekarlıktan, terörden, yoksulluktan ve hatta aptallıktan koruduğu iddia ediliyordu. İngiltere taç giyme törenlerinde kullanılan ve “İngiltere nikah yüzüğü” adı verilen yüzüğün ortasında safir vardır.Safirin sembolik cennet renginde olmasından dolayı, anlaşmazlıkları yok ettiğine ve saf düşünceyi getirdiğine inanılırdı. Bir yıldız safirindeki üç çapraz çizginin umut, inanç ve kaderi temsil ettiği söylenir ve Alman bilgisinde bir zafer taşı olarak da kabul edilirdi.

Safir Taşının Temizlenmesi

Safir taşının etkisini arttırmak için temizlenip kullanılması gerekmektedir. Safir taşı temizliği, akan su altında 5 dakika yıkanarak veye sirkeli suyun içinde veya tuzlu suyun içinde 10 dakika bekletilerek yapılabilmektedir.


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