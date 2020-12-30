Safir taşı nedir? Faydaları nelerdir?

Safir taşı milyonlarca yıl içinde oluşuyor ve çok zor nadir bulunuyor. Bu yüzden diğer taşlardan daha özel anlamlarlar taşıyor ve insanları merakta bırakıyor. Safir taşının gerçek olup olmadığının nasıl anlaşıldığı, sağlığa olan faydaları, olağanüstü hikayesi, insanların safir taşına olan inançları gibi konuları yazımızda bulabilirsiniz.

Safir Taşı Nedir?

Dünya çapında çok nadir bulunduğu için en değerli madenlerin başında safir taşı gelmektedir. Corundum ismindeki bir mineralin çeşidi olarak bilinmektedir. Dirençli bir yapıya sahip olduğu için iklim şartlarına uyum sağlamış taşlar arasında bulunmaktadır. Ayrıca yüksek ısıya karşı dirençli olduğu için, uzun işlemlerden geçerek istenilen şekli alır. Parlak ve pürüzsüz görünümü ile beraber oldukça etkileyici bir estetiğe sahiptir.

Safir Taşları Nasıl Oluşur?

Bütün taşlar gibi safir taşı da doğal bir süreç içerisinde oluşmaktadır. Kristal bir yapıya sahip olan bu taşların oluşması için yüz binlerce hatta milyonlarca yılın geçmesi gerekmektedir.

Çok büyük oranda kayaçlar içerisinde bulunan ve çıkarılan bir taştır. Özellikle bazalt veya şist türündeki kayaçlar olduğu zaman safir taşı bulma imkanı daha çok artar.Buna karşın bu özel taşlar mücevherlerden bile daha zor ve nadir bulunur.