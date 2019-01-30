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Safranbolu’da yollara buzlanmaya karşı tuz varilleri konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 21:21 | Son Güncelleme

Safranbolu’da belediye tarafından Tarihi Çarşı bölgesi başta olmak üzere kaldırımlara, oluşacak buzlanmaya karşı insanların kayarak yaralanmasını önlemek amacıyla "tuz varilleri" konuldu.Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyarette ettiği konak, cami, çeşme, hamam, han gibi kültür varlıklarının yoğun olduğu Tarihi Çarşı’nın çeşitli noktalarına tuz varilleri konulurken, vatandaşlar ve esnaflar içerisine kürekte konulan varilleri kullanabilecek.Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr.

Safranbolu’da belediye tarafından Tarihi Çarşı bölgesi başta olmak üzere kaldırımlara, oluşacak buzlanmaya karşı insanların kayarak yaralanmasını önlemek amacıyla "tuz varilleri" konuldu.
Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyarette ettiği konak, cami, çeşme, hamam, han gibi kültür varlıklarının yoğun olduğu Tarihi Çarşı’nın çeşitli noktalarına tuz varilleri konulurken, vatandaşlar ve esnaflar içerisine kürekte konulan varilleri kullanabilecek.
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, ana arterler, ara yollar ve köy yollarında karla mücadele konusunda geçtiğimiz günlerde toplantı yaptıklarını kaydederken, "Bu çalışmalar İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yapılıyor. Genelde doğrultusunda belediye olarak uygulama başlattık. Halkın yoğun olarak kullandığı Sadri Artunç, Kaya Erdem ve Metin Sözen Caddesi boyunca, Aslanlar, Tarihi Çarşı bölgesinde vatandaşlarımızın, özellikle öğrencilerimizin yoğun olarak kullandıkları bölgelere tuz varilleri koyduk. Burada amacımız: "Belediye olarak başta ana yollarda kar, don ve buzla mücadele kapsamında gerekli çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ancak kaldırımlarda vatandaşlarımızın zorluklar yaşamaması için tuz varilleri uygulamasını hayata geçirdik." diye konuştu.
Ürkmezer, vatandaşların, esnafın, öğrencilerin sağlıklı bir şekilde gidecekleri yere varmalarını istediklerini, bunun için çalışmanı devam edeceğini ifade etti.

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