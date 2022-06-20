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Sağanak Ankara'dan sonra şimdi de Kocaeli'yi vurdu! Kentten gelen kareler inanılmaz...

20.06.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yazı orman yangınlarıyla karşılayan Türkiye bu yaza ise sağanak yağışların getirdiği felaketlerle girdi. Geçtiğimiz günlerde başkent Ankara'yı günlerce sağanak esir almış, sel felaketi 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanmıştı. Ankara'nın ardından bir ilde daha sağanak hayatı felç etti. Sağanağın ağır vurduğu Kocaeli’den gelen görüntüler kentte yaşanan durumun boyutunu gözler önüne serdi.

Sağanak Ankara'dan sonra şimdi de Kocaeli'yi vurdu! Kentten gelen kareler inanılmaz...

Kocaeli haziran ayında kâbusu yaşıyor! Kentte yaşam sağanak nedeniyle alt üst olmuş durumda. Sokaklar yağışların etkisiyle adeta göle dönerken birçok vatandaş zor durumda kaldı. Sağanağın etkisini gösteren kareler ise Ankara'da yaşanan sel felaketini anımsattı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Kocaeli’de sağanak etkili oldu. Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Kocaeli’de aniden bastıran sağanak kentin bazı bölgelerinde etkisini gösterdi.

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HIZLARINI DÜŞÜRMEK ZORUNDA KALDILAR

Özellikle Körfez ve Derince ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkileyen yağmur sebebiyle dereler taştı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı iş yerlerini ve alt geçitleri su basan kentte bazı araçlar da yollarda kaldı.

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Bazı sürücüler, geçmekte zorlandıkları su birikintilerinden araçlarının hızını düşürerek geçebildi. Yayalar ise sığınacak yer aradı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmaları sürüyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yağmur Kocaeli
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