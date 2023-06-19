Sağanak yağış 14 ili esir aldı... Yollar göle döndü, evleri su bastı!

Yağışlı havanın etkisini sürdürdüğü şu günlerde yurdun bazı kesimlerinden sel ve su baskını haberleri geldi. Sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar objektiflere yansıdı. İşte yurttan sağanak manzaraları...

ANKARA

Ankara'da saat 18.00 sıralarında etkili olan sağanak yağmur, Yenimahalle'nin Karşıyaka mahallelerinde ve Etimesgut'un Bağlıca Mahallesi'nde sel ve su baskınlarına neden oldu.

Sel nedeniyle ana arterlerde araçlar ilerlemekte zorlanırken, birçok otomobil yolda kaldı.

KAYSERİ

Kayseri’de etkili olan sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış ile beraber Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi’nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, ev ve dükkanlara dolan suyu tahliye etti. Vatandaşların yağmur suyunu kanalizasyona verdiğini söyleyen bir mahalle sakini de, bundan dolayı rögarların taştığını, ev ve dükkanları su bastığını kaydetti.

ÇORUM

Çorum’un Boğazkale ilçesinde kuvvetli sağanak hayatı felç etti. Öğle saatlerinde aniden bastıran yağış sonrası ilçedeki dereler taşarken, tarım arazileri de sular altında kaldı. Sağanak yağış sonrası ilçe merkezinden geçen Yazır Deresi’nin debisi yükseldi.

İlçede bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi. Yağışın ardından Boğazkale Kaymakam Vekili Nazmi Yücel, Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, su baskınlarının yaşandığı ilçeye bağlı Evci, Çarşıcuma ve Örenkaya köylerinde incelemelerde bulundu.

Boğazkale Belediyesi ekiplerinin merkez ve kırsalda çalışmaları devam ederken belirli aralıklarla yağışın devam ettiği ilçede bulunan Evci Barajı’nda tedbir amacıyla su bırakıldığı öğrenildi.

ÇANKIRI

Çankırı'nın Şabanözü, Tokat'ın Başçiftlik ve Turhal ilçelerinde sağanak etkili oldu.

Şabanözü ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan yağış, öğle saatlerinde şiddetini artırdı.

Çarşı meydanında bulunan bazı ev ve iş yerlerini su bastı, meydanın sel sularıyla dolması nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Polis ve jandarma ekiplerince tedbir alınırken Şabanözü Belediyesi ekipleri çamur ve su birikintilerine yönelik temizlik çalışması başlattı.

TOKAT

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde de etkili olan sağanak sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İlçe merkezinde ulaşımda sağanak nedeniyle aksamalar yaşandı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde sağanak nedeniyle Cumhuriyet Caddesi ve Alparslan Türkeş Bulvarı'nda alt geçitlerde, cadde ve sokaklarda su baskınları oluştu.

Suyla dolan Alparslan Türkeş Bulvarı alt geçidinde bir kamyonet mahsur kaldı. Kamyonet, traktöre bağlanarak kurtarıldı.

SİVAS

Sivas’ta sağanak yağışın neden olduğu selin etkisiyle tarım arazileri sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Sivas’ın Gürün ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı sağanak sonucunda Gürün’ün Sularbaşı köyünde kale deresinin taşması sonucunda sel meydana geldi.

Selde Sazcağızsuyu ve Suçatı bölgelerinde tarım arazileri sular altında kaldı. Sel sonucunda can kaybı yaşanmazken, tarım arazileri zarar gördü.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkili oldu. Kısa sürede şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı bölgelerde yollar göle döndü; ev ve iş yerlerini su bastı.

Yağmur nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Belediye ekipleri su basan ev ve iş yerlerinde çalışma başlattı. Yollarda biriken sular da vidanjör yardımı ile çekildi.

AMASYA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Amasya'ya beklenen kuvvetli yağış öğle saatlerinde düştü.

Kuvvetli yağışın ardından bazı caddeler ve köprü altları suyla doldu, araçlar güçlükle ilerledi.

Kent genelinde derelerin debileri yükseldi, bazı noktalarda taşkınlar meydana geldi. Yolu kaplayan su birikintisi nedeniyle sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi.

Yağışın etkisini aralıklarla gösterdiği kentte belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yürüttü.

SAKARYA

Sakarya'da gün içinde aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanağın ardından Sapanca ilçesindeki Sarp Deresi taştı.

Taşan deredeki su, yüksek hızlı tren şantiyesindeki tüneli sular altında bıraktı. Şantiyedeki iş makineleriyle, suların verdiği zararı engellemek için çalışma yapıldı.

BİLECİK

Söğüt ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı ve ekili arazileri olumsuz etkiledi. Yağmurun en etkili olduğu Hamitabat köyünde aşırı yağıştan dolayı sel meydana gelirken, seralar su altında kaldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, sağanaktan etkilenen arazilerde hasar tespit çalışması başlatıldı.

DÜZCE

Düzce'de etkili olan kuvvetli yağış taşkına sebep oldu. Özellikle Üçköprü, Doğanlı, Sarıçökek, Muncurlu, Günbaşı, Esmahanım, Dilaver, Yazlık ve Yeşilova köylerinde menfezlerin tıkanması sebebiyle taşkınlar meydana geldi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin hızlı müdahalesi ile birlikte taşkınlar önlenirken, Üçköprü köyünde bazı evleri su bastı.

BURSA

2 gündür aralıklarla devam eden sağanak yağışın etkisi altında olan İnegöl ilçesi bugün de fırtınaya teslim oldu. Sağanak yağışla birlikte etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Semt pazarında fırtınanın etkisi ile branda ve şemsiyeler devrilirken, çocuklar ise sokak aralarındaki su birikintilerinde oyun oynadı.

Mesudiye Mahallesi Hekim Sokakta bulunan kiraz ağacının dalları ise fırtınanın etkisiyle kırıldı.

KOCAELİ

Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü Kocaeli’de öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oluyor.

İzmit kent merkezinde aralıklarla etkisini gösteren sağanak, zaman zaman günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Vatandaşların bir kısmının sağanağa hazırlıksız yakalandığı görülürken, yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla etkisini göstermesi bekleniyor.

TEKİRDAĞ

Kentte öğle saatinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Hükümet, Muratlı ve Namık Kemal caddelerinde sağanak dolayısıyla trafik aksadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişleri ve otobüs duraklarına sığındı.

Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, yağışın yarın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. (AA-DHA-İHA)

