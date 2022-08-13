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Sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü

13.08.2022 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar oldukça zor anlar yaşadı. Öte yandan Bursa'da da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı felç etti.

Sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü

Edirne'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden batıran yağış sebebiyle yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Devam eden sağanak sebebiyle yağmura yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için sığınacak yer ararken, tedbir alarak, şemsiyeleriyle dışarı çıkan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtuldu. Yağışla beraber cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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Yağmurdan kaçarak saçak altılarında bekleyen vatandaşlar ise yağmur dinmesini beklediklerini ifade etti. Trakya'da yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.

BURSA'DA HAYAT FELÇ OLDU

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Meteoroloji'nin şiddetli yağış uyarısının ardından akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı felç etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam oldu. Samanlı Mahallesi'nde bulunan şeftali bahçelerini sular bastı. Yollar göle dönerken silecekler zaman zaman yağmurun hızına yetişemedi. Yağmur nedeniyle zaman zamanda trafik kazaları yaşandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Edirne sağanak yağış
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