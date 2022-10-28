"Sağından soluna dönerse mucize" denilen engelli genç şampiyonluğa hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ BÜYÜKKARAKAYA - Anne karnında oluşan ve halk arasında "ayrık omurga" olarak da bilinen "spina bifida" hastası 18 yaşındaki Atilla Emre Damar, bilek güreşinde Türkiye ve Avrupa Şampiyonası'na antrenör babasıyla hazırlanıyor.

"Spina bifida" hastası olarak doğan Damar, sporda gösterdiği başarılı performansıyla engelleri aşıyor. Doktorların "Sağından soluna dönerse mucize. Ömür boyu kaşıkla ağzına verip besleyeceksiniz." dediği genç sporcu, aynı zamanda antrenörü olan babası Erkan Damar'ın destekleri ve yönlendirmesiyle başladığı bilek güreşinde engelli arkadaşlarına örnek oluyor.

Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı Paralimpik Spor Merkezi'nde 2023 Türkiye ve Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'na hazırlanan Damar, aynı zamanda yüzme ve bilgisayar kurslarına da katılıyor.

Bilek güreşi sayesinde güçlendirdiği kaslarıyla Türkiye Şampiyonası'nı kazanmak için çalışan Damar, Avrupa ve Dünya şampiyonalarına katılmayı hedefliyor.

Genç sporcu Damar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimini Yeşilköy Özel Eğitim Meslek Okulu'nda aldığını söyledi.

Bilek güreşinde Türkiye Avrupa Yarışması seçmeleri için yarıştığını anlatan Damar, "Evde uzun süredir babamdan dolayı bilek güreşi çalışıyordum. Resmi olarak bu spora yeni başladım. Yarışmaya katılmak için neredeyse tüm gün çalışıyorum. Sabahları bilgisayar kursuna gidiyorum ve öğleden sonra hep antrenmandayım. Sporcu olarak hazırlanıyorum ve bolca bilek güreşi antrenmanı yapıyorum." dedi.

Sporun kendisine büyük fayda sağladığına, bu sayede kaslarının çok güçlendiğine dikkati çeken Damar, antrenmanların kendisine çok iyi geldiğini belirtti.

Damar, bu sayede tekerlekli sandalyeden inip binerken kolaylık yaşadığını ifade ederek, "Şampiyonluk için çok heyecanlıyım. Seçmeleri kazanıp Avrupa ve Dünya şampiyonu olmak istiyorum. Türkiye'de seçmelerden başarılı ile çıkarsam ilk Avrupa, sonra da dünya yarışmalarına katılacağım. Babamla çalışmak da benim için çok iyi. Bu sayede evde de çalışabiliyorum." diye konuştu.

Arkadaşlarına bilek güreşi sporunu önerdiğini dile getiren Damar, ablası Aysu Melek Damar'ın da sporcu olduğunu ve şampiyonluklar kazandığını aktardı.

Damar, ailelere engelli çocuklarını spora yönlendirmeleri çağrısında bulunarak, "Gereken bütün destek ve egzersiz konusunda yardımcı olsunlar. Şampiyonluk alırsam engelli arkadaşlarıma da yardım ve destek olmak isterim." şeklinde konuştu.

"OĞLUM ENGELLERİN HEPSİNİ AŞTI"

Türkiye Bilek Güreşi Milli Takım Antrenörü, baba Erkan Damar ise oğlunu yarışmalara nasıl hazırladığını anlattı.

Spor hayatının bilekten önce minder güreşiyle başladığını aktaran Damar, yağlı güreş, tekvando, aikido ile ilgilendiğini ifade etti.

Damar, kızının da sporcu olduğunu, bilek güreşçilerle tanıştıktan sonra oğlunu bu spora yönlendirdiğini belirterek, "Atilla'nın yaşı geldikten sonra bilek güreşine başlattık. Çok ufak yaşta spora başladı. Bugüne kadar resmi müsabakalara sokmadık ama artık hazır olduğuna inanıyoruz. Bu sene Türkiye Şampiyonası'na girecek ve kazanırsa Avrupa ve Dünya seçmelerine katılacak. Rakibi 9 kere dünya şampiyonu ve o yüzden biraz zorlanacağız. İnşallah yakın zamanda Atilla onu da geçer." ifadelerini kullandı.

Özel bir çocuk olduğunu belirttiği oğlunun hastalık sürecine değinen Damar, şunları kaydetti:

"Doğduğunda hastalığın teşhisi konuldu. İki günlükken ameliyat oldu. Daha sonra 40 günlükken ameliyat da yapıldı. Çocukluk döneminde 6-7 ağır ameliyat geçirdi. Bunlar ağır ameliyatlar olduğu için çocuğa çok fazla da şans vermediler. Kabullendikten sonra Atilla'nın hayatını kolaylaştırmak için neler yapabiliriz, onlara yoğunlaştık. Oğlum için bilek güreşine başladım. Atilla'nın tekerlekli sandalyede oturup yapabileceği en iyi sporlardan biri bilek güreşi. Sadece kollarınızı kullanıyorsunuz. Oğlum engellerin hepsini aştı. Spora başlayınca çok güzel gelişmeler kaydettik."

Erkan Damar, oğlunun omurilik rahatsızlığına iyi geldiği için yüzdüğünü, ondan Dünya ve Avrupa şampiyonlukları beklediklerini dile getirdi.

Oğlunun kas, kemik ve omurga yapısının çok iyi olduğuna dikkati çeken Damar, şöyle devam etti:

"İnşallah milli dereceler, başarılar getirecek. Bayrağımızı göklere çektirecek, İstiklal Marşı'mızı okutacak. O şekilde yetiştiriyoruz. O şekilde adapte ediyoruz. Sporla uğraşması ona büyük fayda sağladı. Servise, arabaya binmede, kolların çok kuvvetli olduğu için kendini hemen atabiliyor. Evde bıraksaydık kendini geliştiremezdi. Evde devamlı kalan çocuklar, yatalak şekilde kalıyorlar. Atilla'ya doğduğunda 'Sağından soluna dönerse mucize. Ömür boyu kaşıkla ağzına verip besleyeceksiniz' dediler, çocuk şu anda ne halde? Çocuklarımız bizim kıymetlimiz, meleklerimiz. Çok sevilmeyi hak ediyor. Onlar bize emanet. Çocuklara ilgi olmazsa o şekilde kalıyorlar. Engelli çocukların sosyalleşmeleri için bu tarz spor onlara çok iyi geliyor."

Antrenör olarak hedeflerini de anlatan Damar, Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi de takım halinde birinci yapmak istediğini ifade etti.

Damar, çocukları engelli olan ailelere mutlaka Bağcılar Engelliler Sarayı gibi merkezlere götürmelerini tavsiye ederek, "Gelin burada hep beraber olalım. Bu güzellikleri, mutlulukları ve şampiyonlukları beraber yaşayalım. Çocuklarımızı eve tıkıp bırakmayalım. Onlar buralarda daha güzel günler geçiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

