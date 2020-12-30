Sağlığımız İçin Çok Değerli: Fosfor Hakkında Her şey

Vücut işlevlerinin normal seyrinde ilerlemesi için gereken yapı taşlarından birisidir fosfor elementi. İskelet sisteminde, beyin ve omurilikte, kalp ve böbrek gibi pek çok hayati önem taşıyan organ üzerinde etkili bir element olan fosfor eksikliği veya yüksekliği durumunda yaşam standardınızı düşürebilir.

Kısaca Fosfor Nedir?

Fosfor kimyasal olarak kısaca bir ametaldir. Fosfor elementi canlı hücrelerde ATP üretimi ve işlevi konusunda önemli rol oynamaktadır. Vücutta bulunan fosforun %85’lik kısmı kemik sisteminde ve diş yapısında bulunur. Geri kalan kısmı diğer dokulara taşınır.

Fosforun Faydaları Nelerdir?

Fosforun başlıca görevi güçlü kemik yapısı sağlamak ve diş yapısını sağlamlaştırmaktır. Vücutta yer alan sıvı dokuları arasında denge sağlayarak bir nevi elektrolit davranışı sergiler.

Sentez konusunda da işlevi olan fosfor, bir takım sentez reaksiyonlarında aktif rol alır. Fosfor elementinin tüm bu işlevlerini sorunsuzca yerine getirebilmesi için vücutta yeterli miktarda bulunması gerekir. Bu nedenle fosfor içeren besinler tüketmeye özen göstermeniz çok önemlidir.