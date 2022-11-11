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Sağlığınızın baş düşmanı: Sofralarınızdan uzak tutun! Kanser riskini artırıyor

11.11.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trans yağın fazla miktarda tüketimi bir çok hastalığa ve sağlık problemlerine yol açmaktadır. Bu hastalıkların başında diyabet ve yüksek kolesterol bulunmaktadır. Trans yağlar sağlığa oldukça zararlı bir yağ çeşididir. Bir çok uzman trans yağ tüketimi konusunda vatandaşları uyarıyor. Peki, Trans yağ nedir? Trans yağlar hangi yiyeceklerde bulunur?

Sağlığınızın baş düşmanı: Sofralarınızdan uzak tutun! Kanser riskini artırıyor

Sağlığa zararları ile bilinen trans yağları günlük olarak tükettiğimiz yiyecekler aracılığıyla fark etmeden tüketebiliyoruz. Dünya'daki pek çok ülke gibi Türkiye de hazır gıda sektöründe trans yağ kullanımına sınırlama getirmiştir. Daha sağlıklı bir yaşam için trans yağ tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor.

TRANS YAĞ NEDİR?

Doğal yollarla üretilen ve hayvansal gıdalardan alınan trans yağ az miktardadır ve sağlık açısından ciddi bir risk oluşturmaz. Yapay yolla üretilen trans yağlar, sıvı haldeki bitkisel yağların hidrojenle doyurularak daha katı hale gelmesiyle elde edilir. Endüstriyel trans yağlar sağlık için oldukça zararlıdır. Pek çok farklı amaçla paketlenmiş ürünlerde, hazır gıdalarda bulunan bu yağın aşırı tüketiminin, ciddi sonuçları olabilecek hastalıklara yol açabileceği bilinmektedir.

trans yağ patates

KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR!

Obezite, şeker hastalığı, koroner kalp hastalıkları ve bağırsak kanseri gibi hastalıklar günümüzde çok daha genç yaşlarda başlamaktadır. Trans yağların fazla miktarda tüketimi de kalp ve beyin damarlarında tıkanıklığa neden olan kolesterol plaklarının oluşumuna, bağırsak ve meme kanserlerinin artışına sebep oluyor.

TRANS YAĞ NELERDE BULUNUR?

Trans yağlar; besinlerin raf ömrünü uzatmak, daha lezzetli olmalarını sağlamak gibi pek çok amaçla çeşitli ürünlerde kullanılır. Gıda sektöründe trans yağ içeriği en yüksek besinler ise şu şekildedir;

  • Margarin,
  • Patates kızartması, çıtır tavuk gibi fast foodlar
  • Ekmek, pasta gibi unlu mamüller,
  • Atıştırmalıklar
  • Patlamış mısır
  • Kahve kreması
  • Dondurma

trans yağ besinler

SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN DOYMAMIŞ YAĞ TERCİH EDİLMELİ

Sağlıklı bir yaşam için tüketilmesi en uygun yağ türü doymamış yağlardır. Doymamış yağlara örnek olarak zeytinyağı, avokado yağı gibi bitkisel yağlar örnek verilebilir. Ayrıca badem, fıstık, ceviz gibi kuruyemişler de doymamış yağ içeriği yüksek besinlerdir.

badem fıstık ceviz

TRANS YAĞ TÜKETİMİNİ NASIL AZALTIRIZ?

Paketlenmiş besinlerdeki trans yağ miktarı içindekiler kısmında belirtilmektedir. Trans yağ kullanımını azaltmak isteyen, daha sağlıklı yağlar tüketmek isteyen kişiler; gıda alışverişi yaparken satın alacakları ürünün trans yağ oranını inceleyerek oranı daha düşük olan ya da hiç trans yağ içermeyenini tercih edebilir.


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