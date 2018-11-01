Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif komisyonda

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Sağlıkta şiddet sorununun, ceza yasasındaki hüküm ağırlaştırmasıyla veya sağlıkçıların ifadelerinin, karakolda değil de sağlık merkezinde alınmasıyla çözülemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Bu kapsamlı, etraflı, çok katmanlı bir sorundur." dedi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

CHP milletvekillerinin, teklifin daha detaylı incelenmesi için alt komisyon kurulmasına ilişkin verdiği önerge, müzakerelerin ardından kabul edilmedi.

Teklifin tümü üzerinde söz alan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, herkesin sağlıkçılara karşı şiddetten rahatsız olduğunu belirterek, sağlık çalışanlarından sürekli talepler geldiğini, bu alana devletin bir an önce el atması gerektiğini ifade etti.

Şiddet probleminin çözülmesi gerektiğini dile getiren Emir, "Sizin iktidarınız, 16 yıldır hiçbir şey yapmadı. Şimdi yaparmış gibi görünmek son derece yanlış. Bu kanun teklifinin aslında yeni hiçbir şey getirmediğini ifade etmek zorundayım. Sanki başka bir şey getiriliyormuş gibi anlatılıyor." görüşünü savundu.