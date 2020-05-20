Sağlık Bakan Koca'dan dikkat çeken koronavirüs paylaşımı: Risk devam ediyor

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden koronavirüs riskinin devam ettiğine ilişkin paylaşım yaptı.

Koca açıklamasında, "Küçük bir etkenin, kestirilemez büyüklükte sonuçlar doğurmasına 'Kelebek Etkisi' denir. Wuhan'da ortaya çıkan koronavirüsün tüm dünyada hayatı alt üst etmesi gibi. Şimdi de küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye'yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.

Küçük bir etkenin, kestirilemez büyüklükte sonuçlar doğurmasına Kelebek Etkisi denir. Vuhan’da ortaya çıkan Koronavirüs’ün tüm dünyada hayatı alt üst etmesi gibi. Şimdi de küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye’yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım. pic.twitter.com/W6W3b8LC1a — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 19, 2020



