HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakan Koca'dan dikkat çeken koronavirüs paylaşımı: Risk devam ediyor

Sağlık Bakan Koca'dan dikkat çeken koronavirüs paylaşımı: Risk devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 02:23 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, "Küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye'yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım." uyarısında bulundu.

Sağlık Bakan Koca'dan dikkat çeken koronavirüs paylaşımı: Risk devam ediyor

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden koronavirüs riskinin devam ettiğine ilişkin paylaşım yaptı.

Koca açıklamasında, "Küçük bir etkenin, kestirilemez büyüklükte sonuçlar doğurmasına 'Kelebek Etkisi' denir. Wuhan'da ortaya çıkan koronavirüsün tüm dünyada hayatı alt üst etmesi gibi. Şimdi de küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye'yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi... 'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi...
Mahalleyi karıştıran olay! Tüm Türkiye İstiklal Marşı okurken...Mahalleyi karıştıran olay! Tüm Türkiye İstiklal Marşı okurken...
Hapishanedeki erkek arkadaşı için bebeğini öldüresiye dövdüHapishanedeki erkek arkadaşı için bebeğini öldüresiye dövdü

En Çok Okunan Haberler

8 yıl sonra Esad'la yaptığı o görüşmenin detaylarını anlattı

8 yıl sonra Esad'la yaptığı o görüşmenin detaylarını anlattı

Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına çok sert tepki

Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına çok sert tepki

Sosyal medyadan duyurdu! Bakan Albayrak'tan 3 müjde

Sosyal medyadan duyurdu! Bakan Albayrak'tan 3 müjde

Melih Gökçek'ten Gökhan Özoğuz'a tepki! 'İspat edemeyen şerefsizdir'

Melih Gökçek'ten Gökhan Özoğuz'a tepki! 'İspat edemeyen şerefsizdir'

Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

TRT Haber'de tepki çeken '19 Mayıs' hatası

TRT Haber'de tepki çeken '19 Mayıs' hatası

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Mübarek Kadir Gecesi için en güzel mesajlar!

Mübarek Kadir Gecesi için en güzel mesajlar!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Diğer Haberler
Yasak biter bitmez Eyüpsultan Camii'ne koştular

Yasak biter bitmez Eyüpsultan Camii'ne koştular

İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı

Mahalleyi karıştıran olay! Tüm Türkiye İstiklal Marşı okurken...

Dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' hüsranla sonuçlandı! Mahmud Abbas'tan dünya gündemini sarsan açıklama

Mahmud Abbas'tan dünya gündemini sarsan açıklama

Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki

Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına çok sert tepki

Çamlıca Camii Kadir Gecesi'nde havadan görüntülendi

Çamlıca Camii Kadir Gecesi'nde havadan görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.