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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 65 yaş ve üstü vatandaşlar hakkında dikkat çeken paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 65 yaş ve üstü vatandaşlar hakkında dikkat çeken paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 00:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkmak için 4 saat izin verileceğini duyurmasının ardından bir açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca açıklamasında, "Kalabalık arkadaş grupları, parkta bile olsa, hâlâ sakıncalı. Sabrınız için teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 65 yaş ve üstü vatandaşlar hakkında dikkat çeken paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Önümüzdeki Pazar saat 11:00 ile 15:00 arası parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin. Kalabalık arkadaş grupları, parkta bile olsa, hâlâ sakıncalı. Sabrınız için teşekkür ederim."


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