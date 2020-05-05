Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 65 yaş ve üstü vatandaşlar hakkında dikkat çeken paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Önümüzdeki Pazar saat 11:00 ile 15:00 arası parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin. Kalabalık arkadaş grupları, parkta bile olsa, hâlâ sakıncalı. Sabrınız için teşekkür ederim."

Önümüzdeki Pazar saat 11:00 ile 15:00 arası parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin. Kalabalık arkadaş grupları, parkta bile olsa, hâlâ sakıncalı. Sabrınız için teşekkür ederim. pic.twitter.com/UO7kNkisws — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 4, 2020



