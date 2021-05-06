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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Ebeler Günü' mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Ebeler Günü' mesajı

06.05.2021 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Dünya Ebeler Günü' dolayısıyla yayınladığı mesajında "Sağlık hizmetleri doğumla başlar" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Ebeler Günü' mesajı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sağlık hizmetleri doğumla başlar. Mesleğimizdeki yeri biricik olan ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü kutluyor, ailelerimiz ve toplum adına her birine saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.


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