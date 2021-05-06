Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Ebeler Günü' mesajı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sağlık hizmetleri doğumla başlar. Mesleğimizdeki yeri biricik olan ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü kutluyor, ailelerimiz ve toplum adına her birine saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

DÜNYA EBELER GÜNÜ. Sağlık hizmetleri doğumla başlar. Mesleğimizdeki yeri biricik olan ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü’nü kutluyor, ailelerimiz ve toplum adına her birine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 5, 2021



