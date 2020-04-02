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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 02:10 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bugün yaptığı konuşmanın görüntülerini kullanarak bir paylaşım yaptı. Koca paylaşımında, "Temas içinde olmayacağız, araya mesafe koyacağız, kendimizi izole edeceğiz. Birimizin tavizi, hepimizi ilgilendirecek ciddi sonuçlar demektir." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı şu şekilde:

"TEMAS içinde olmayacağız, araya MESAFE koyacağız, kendimizi İZOLE edeceğiz. Birimizin tavizi, hepimizi ilgilendirecek ciddi sonuçlar demektir. Stratejimiz sabit hayat olmalıdır. YUVAMIZ, GÜCÜMÜZDÜR. Şehirlerde hareketlilik ne kadar azalırsa o kadar hızlı galip geliriz."


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