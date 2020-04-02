Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı şu şekilde:

"TEMAS içinde olmayacağız, araya MESAFE koyacağız, kendimizi İZOLE edeceğiz. Birimizin tavizi, hepimizi ilgilendirecek ciddi sonuçlar demektir. Stratejimiz sabit hayat olmalıdır. YUVAMIZ, GÜCÜMÜZDÜR. Şehirlerde hareketlilik ne kadar azalırsa o kadar hızlı galip geliriz."

TEMAS içinde olmayacağız, araya MESAFE koyacağız, kendimizi İZOLE edeceğiz. Birimizin tavizi, hepimizi ilgilendirecek ciddi sonuçlar demektir. Stratejimiz sabit hayat olmalıdır. YUVAMIZ, GÜCÜMÜZDÜR. Şehirlerde hareketlilik ne kadar azalırsa o kadar hızlı galip geliriz. pic.twitter.com/KrAK4ukqI5 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 1, 2020



