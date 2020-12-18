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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul açıklaması

18.12.2020 19:40 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında "Tedbirlerin etkisi görülmeye başlandı. İstanbul'da son hafta içinde pozitif vaka sayısındaki azalma yüzde 20'yi buldu. Hastanelerimizde bunun yansımasını gördük. Ancak günlük toplam vaka düşüşüne rağmen son günlerde evde bulaşma oranı yükseldi. " dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İl sağlık yöneticilerimiz ve hastane başhekimlerimizle İstanbul'daki rutin değerlendirmemizi yaptık. Tedbirlerin etkisi görülmeye başlandı. Son hafta içinde pozitif vaka sayısındaki azalma yüzde 20’yi buldu. Hastanelerimizde bunun yansımasını gördük.

"Polikliniklerde yaklaşık yüzde 30, hastaneye yatışlarda yüzde 15, yoğun bakımda ise yüzde 10 azalma oldu. Yatak doluluk oranı yüzde 55, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65. 658’den 1934’e çıkarılan filyasyon ekiplerimiz yaygın temaslı taraması yapıyor.

"VAKA DÜŞÜŞÜNE RAĞMEN EVDE BULAŞMA ORANI YÜKSELDİ"

"Birlikte tedbirlere uyum ve mücadele sonuç vermeye başladı. Ancak günlük toplam vaka düşüşüne rağmen son günlerde evde bulaşma oranı yükseldi. Evde kalırken tedbirleri elden bırakmayalım. Mücadeleye birlikte ve ara vermeden devam edelim."

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