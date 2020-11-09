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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 18:07 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskeyi burnunuzun altına indirirseniz kendinizi çok az korumuş olursunuz. Aldığınız virüs miktarı da fazla olur. Hastalığı çok daha ağır yaşarsınız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ağzınızı örtmekle yetinip, maskeyi burnunuzun altına indirirseniz kendinizi çok az korumuş olursunuz. Genellikle burundan nefes aldığımız için, ortamda bulunan virüs yüklü damlacıklar size kolayca bulaşır. Aldığınız virüs miktarı da fazla olur. Hastalığı çok daha ağır yaşarsınız" ifadelerini kullandı.


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