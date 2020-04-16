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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan TBMM'ye teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 00:14 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası Teklifi'nin TBMM'de oylanarak yasalaşması sonrası sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan TBMM'ye teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası Teklifi, Yüce Meclisimizde grubu olan tüm partilerin mutakabatı ile gündeme alınıp, yasalaştı. Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik, bugüne dek en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


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Fahrettin Koca TBMM sağlık bakanı Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası Teklifi

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