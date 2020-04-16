Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan TBMM'ye teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası Teklifi, Yüce Meclisimizde grubu olan tüm partilerin mutakabatı ile gündeme alınıp, yasalaştı. Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik, bugüne dek en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası Teklifi, Yüce Meclisimizde grubu olan tüm partilerin mutakabatı ile gündeme alınıp, yasalaştı. Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik, bugüne dek en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillerimize teşekkür ediyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 15, 2020



