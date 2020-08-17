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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tedbir vurgusu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 20:05 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın konusunda tedbir vurgusu yaparak, ”Tedbirler hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kılıyor” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tedbir vurgusu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından tedbir vurgusu yaptı. Koca, “‘Birleşmiş Milletler toplanıp dünyada sokağa çıkma yasağı ilan etsin.’ Bir uçtakiler, salgınla mücadeleyi bu zihniyette görüyor. Diğer uçtakiler hastalık, ölüm, mühim değil diyor. Tedbirler hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kılıyor” ifadelerini kullandı.


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