Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle mücadele için alınan yeni tedbirleri açıkladı

İşte Bakan Koca'nın açıkladığı yeni tedbirler:

Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Mesai, saatleri dışında 1 kişiye izin verilecek.

İlaçlarını alan hastalarımızın ilaçlarını doğrudan alabilmelerini Aile Bakanlığımızla görüşüldü. Bir iki gün için bakanlığımız bir yaklaşımı deveye sokacak.

Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne çıkacak.

Mart ve nisan aylarındaki etkinlikleri ertelemiş oluyoruz.

Birinci elden yönlendirmeyi yapan bir danışma hattı önümüzdeki bir iki gün içinde devreye girecek. SABİM corona virüs danışma hattı kurmaya çalışıyoruz.

İlk orta ve liselerin 1 hafta tatil edilmesine karar verildiğini biliyorsunuz. 23 Mart itibarıyla da uzaktan eğitim kullanılacak. Üniversitelerimiz 3 hafta tatil. Spor müsabakaları da seyircisiz oynanacak. Kamu görevlilerin zorunlu olmadıkça yurt dışı seyahatleri yapmamalarını içeren bir genelge de yayınlandı. Sağlık kuruluşlarına gitmeden yurt dışından gelen çalışanların 14 gün idari izinli sayacak bir karar çıkmış oldu. Vatandaşların kesinlikle yurt dışına çıkmamasını istiyoruz.