Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtı sosyal medyada olay oldu: Tamamdır Sude Hanım...

Koronavirüsle mücadele en ön safta yer alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 5 Haziran Cuma günü bir kez daha sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı.

MASKE TAKIN UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarısında, "Koronavirüs, solunum yoluyla bulaşır. Dışarı çıkarken, risk almamak için maske takmalısınız. Maskeyi kuralına uygun olarak ağız ve burunu tamamen kapatacak şekilde kullanın. Ama tek başına maske yetmez. Virüse 1,5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz." demişti.

BAKAN KOCA'YI UYARDI

Twitinin sonundaki "...maskeli de, maskesiz de..." derken de bağlacından sonra virgül kullanan Fahrettin Koca'ya minik bir takipçisi uyarıda bulundu. Sude isimli minik kız, twitinde Bakan Koca'yı "Bağlaçlar arası noktalama işareti konulmaz" diyerek uyardı.

KOCA: BİZİMKİ SOSYAL MESAFE TUTKUSUNDAN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise minik takipçisinin Türkçe hassasiyetini takdirle karşılayarak cevaben "Tamamdır Sude Hanım. Bağlaçlar arasına virgül, konulmaz. Bizimki sosyal mesafe tutkusundan :) Mesafe kuralına uyulur + maske takılırsa soru(n) istediği yerden gelsin." cevabını verdi.

BAKANIN CEVABI ALKIŞ ALDI

Bakanın cevabı Twitter kullanıcılarından büyük alkış aldı. Bakana güzel üslubundan dolayı tebrik mesajları yağdI

