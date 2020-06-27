HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarına dikkat çekti! Bu hızda devam ederse...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarına dikkat çekti! Bu hızda devam ederse...

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2020 21:12 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste günlük vaka sayısındaki azalmanın sürekli olması halinde bile bu hızda devam etmesi halinde ancak 2 hafta sonra 1000'in altına inebileceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarına dikkat çekti! Bu hızda devam ederse...

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 24 saatlik 27 Haziran verilerini açıklarken günlük vaka sayısının 1000'in altına düşeceği zamanla ilgili "Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000'in altına inebiliriz" ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96’ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68’i 17 yaş ve altından. %63’ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000’in altına inebiliriz.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu'dan Beren Saat açıklamasıKenan Doğulu'dan Beren Saat açıklaması
Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durumBakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum
Sahibinden satılık köy!Sahibinden satılık köy!

En Çok Okunan Haberler

İşte Alişan'ın kaskodan alacağı para

İşte Alişan'ın kaskodan alacağı para

ABD'de yaşayan Türk doktordan koronavirüs uyarısı

ABD'de yaşayan Türk doktordan koronavirüs uyarısı

Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması

Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması

7 tabut yan yana... Sinir krizi geçirdiler

7 tabut yan yana... Sinir krizi geçirdiler

PCR testi ücreti belli oldu

PCR testi ücreti belli oldu

Tedirgin eden gelişme! 1999 depremi öncesinde de görülmüştü...

Tedirgin eden gelişme! 1999 depremi öncesinde de görülmüştü...

İlginizi Çekebilir

Çatılarda gezen bıçaklı şahıs, mahalleye kabusu yaşattı

Çatılarda gezen bıçaklı şahıs, mahalleye kabusu yaşattı

Manisa'da şiddetli deprem!

Manisa'da şiddetli deprem!

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ile gönderildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ile gönderildi

İstanbul’un göbeğinde sızan genç kadın!

İstanbul’un göbeğinde sızan genç kadın!

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını ve polisi yaraladı

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını ve polisi yaraladı

Diğer Haberler
27 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

'Sesimi, öldüğümde duymanızı istemiyorum' diyen kadının eşi tutuklandı

'Sesimi, öldüğümde duymanızı istemiyorum' diyen kadının eşi tutuklandı

İzmir'de silahlı kavga: 5 yaralı

İzmir'de silahlı kavga: 5 yaralı

Ailesine yardım için geldi, onlarca kişi karantinada

Ailesine yardım için geldi, onlarca kişi karantinada

Diyarbakır'da 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili yakalandı

Diyarbakır'da 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili yakalandı

Koronavirüse yakalanan Maçoğlu'nun eşi ve kızının da testi pozitif

Koronaya yakalanmıştı! Bir kötü haber daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.