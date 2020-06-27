Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarına dikkat çekti! Bu hızda devam ederse...

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 24 saatlik 27 Haziran verilerini açıklarken günlük vaka sayısının 1000'in altına düşeceği zamanla ilgili "Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000'in altına inebiliriz" ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96’ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68’i 17 yaş ve altından. %63’ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000’in altına inebiliriz.

İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96’ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68’i 17 yaş ve altından. %63’ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000’in altına inebiliriz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/zWgFRuq0LH — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 27, 2020



