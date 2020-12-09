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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının arttığı illeri açıkladı

09.12.2020 20:50 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının arttığı illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hatay, Adana, Samsun, Antalya, Mersin ve Ordu'da vaka sayılarımız artmaya devam ediyor. Bu durum karşısında daha sıkı tedbirler kaçınılmaz olmuştur" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Koca, vaka sayılarının artmaya devam ettiği ve vaka sayılarının düştüğü illeri açıkladı.

İşte Koca'nın açıklamaları:

"Test kapasitemizi artırdık. Toplam test sayısı 20 milyonu buldu. Pozitif vaka sayısı 1,5 milyonu aştı. Hastanelerimiz ve sağlık çalışanlarımız gittikçe artan bir yükü göğüslemenin çabası içinde. Yoğun bakımlarımız ciddi yük altında.

Ülkemizde bundan önceki zirve olan nisan ayına göre günlük vaka sayısında 5 kattan fazla, vefatlarda yüzde 55 artış bulunmaktadır.

Hatay, Adana, Samsun, Antalya, Mersin ve Ordu'da vaka sayılarımız artmaya devam ediyor. Bu durum karşısında daha sıkı tedbirler kaçınılmaz olmuştur. Bu ay başında başlayan kısıtlayıcı tedbirlerin etkisini yakından takip ediyoruz. Henüz daha ilk günlerdeyiz.

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İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vaka artışı düşmeye başladı."

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