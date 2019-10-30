Sağlık Bakanı Koca, 7 ülkenin sağlık bakanıyla görüştü

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 ülkenin sağlık bakanı ile görüştü.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığının ev sahipliğinde "6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı" ile "HIMSS'19 Eurasia-Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı"nın açılışlarını gerçekleştirmesinin ardından, Kazakistan, Güney Afrika, Kırgızistan, Namibya, Moritanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Cibuti sağlık bakanları ile bir araya geldi.

İlk olarak Kazakistan Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov ile görüşen Bakan Koca, iki ülke arasındaki sıcak ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve en kısa zamanda başkent Nursultan'a sağlık ataşesi göndermek istediğini ifade etti.

Görüşmenin ardından Kazakistan Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) arasında ikili iş birliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmada sağlık turizmi, ilaç ve medikal cihaz, kamu-özel iş birliği, sağlık eğitimi, sağlık altyapı sistemleri gibi konulardaki ikili iş birliği şartları kayda geçirildi.