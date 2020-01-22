Sağlık Bakanı Koca, AA Editör Masası'na konuk oldu: (1)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı." dedi.

Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

"Son dönemde grip vakalarında artış gözleniyor. Türkiye'de bir grip salgını var mı? Talep artışından dolayı grip tedavisinde kullanılan ilaçlara erişimde sorun yaşanıyor mu?" sorusuna Koca, "Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı." yanıtını verdi.

Koca, Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre, dünyada grip vakalarında ölümlerin 290 bin ile 650 bin arası olduğunu, özellikle 5 yaş altı çocukların ve 65 yaş üstü erişkinlerin, kronik hastalığı bulunanların, hamilelerin risk taşıdığını ifade etti.

Bu grubun, gribe karşı daha dikkatli davranması gerektiğinin altını çizen Koca, ilk 48 saatte erken dönem tedavinin önemine işaret etti.

Koca, tedavinin hekim tavsiyesiyle yapılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Piyasada yer yer 'grip ilaçlarının olmadığı' şeklinde birtakım haberler oldu. Buradan çok net söylüyorum, şu an piyasada 350 bin kutu şurup, 700 bin kutu tablet formu ve 600 bin de Sağlık Bakanlığı depolarında olmak üzere 1 milyon 650 bin kutu ilacımız var. Ayrıca ilgili firma ile de görüşerek 200 bin kutu yine piyasaya verildi. Ay sonuna kadar da 1 milyona tamamlanması şeklinde konuşuldu. Bu anlamda herhangi bir ilaç sorununun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu konuda herhangi bir tereddüt içinde asla vatandaşımız olmasın."