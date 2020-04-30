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Sağlık Bakanı Koca, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 23:37 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Alex Azar ile telefonda görüştü. Sağlık Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada "İki Bakan; maske, tulum, dezenfektan, yerli solunum cihazı, eldiven gibi tıbbi cihaz ve malzemelerin Türkiye'den tedariğinin önümüzdeki süreçte de devamı için ortak çalışma kararı aldı" denildi.

Sağlık Bakanı Koca, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Alex Azar ile bugün bir telefon görüşmesi yaptık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ABD'ye yapılan tıbbi malzeme yardımı için teşekkürlerini iletti. Türkiye'nin aldığı tedbirlerle tedavide geliştirdiğimiz yöntemleri detaylı olarak anlattık" dedi.

ORTAK ÇALIŞMA KARARI ALINDI

Sağlık Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre; iki ülkenin koronavirüsle mücadelede yürüttüğü bilimsel çalışmalar, tedavi yöntemleri, aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Koca, Türkiye'nin erken dönemde aldığı tedbirleri ve tedavide geliştirdiği yöntemleri detaylı olarak anlattı. Azar, bu tecrübe paylaşımı için teşekkür ederek Türk ve Amerikalı bilim insanlarının ortak çalışmalar yapmasının faydalı olacağını söyledi. İki Bakan; maske, tulum, dezenfektan, yerli solunum cihazı, eldiven gibi tıbbi cihaz ve malzemelerin Türkiye'den tedariğinin önümüzdeki süreçte de devamı için ortak çalışma kararı aldı.

(DHA)

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