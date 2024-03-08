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  4. Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Beykoz'a 800 yataklı hastane yapılacak

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Beykoz'a 800 yataklı hastane yapılacak

08.03.2024 22:53
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Sağlık Bakanı Koca, Beykoz'a 800 yataklı yeni hastane yapılmasına ilişkin "200 dönümün üzerinde inşaatıyla birlikte, 500 yataklı olarak bu ay sonu ihalesi yapılıyor. Toplamda muhtemelen 800 yataklı bir hastane olarak fonksiyon verecek." dedi.

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Beykoz'a 800 yataklı hastane yapılacak

Fahrettin Koca, Beykoz'daki Rüzgarlıbahçe Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından avlusundaki çay ocağında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Koca, burada yaptığı konuşmada, 2 hafta önce Meclis'ten hastanelerde koordinasyon kurulu kurulacağına dair kanunun geçtiğini anımsatarak, "Başhekimle birlikte hastaneyi yönetecek olan bir yönetim kurulu olsun istiyoruz. Bu yönetim kurulu etkili bir kurul olarak faaliyet göstersin istiyoruz." diye konuştu.

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Koca, hastanelerin, verimlilik, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), ameliyat randevuları, MR, tomografi, ultrason ve benzeri işlemlerde yaşanabilecek sorunlar, hastaların hastanelerden memnuniyeti gibi belirlenen kriterlere göre koordinasyon kurulu içinde hizmet vereceğini aktardı.

Ortalamanın üzerinde hizmet veren ve hastaları memnun eden hastanelerin başhekimlerinden başlayarak bütün yöneticilerine teşvik vereceklerini kaydeden Koca, "Ortalamanın üzerinde hizmet veremiyorsa, yöneticileri de o teşviki dolayısıyla alamayan bir hastaneyse, o bizim için alarm işareti olacak ve ne yapmamız gerekiyorsa yapıyor olacağız. Onun için bundan sonraki süreci takip ettiğimizden emin olun." şeklinde konuştu.

BEYKOZ'A 800 YATAKLI HASTANE YAPILACAK

Vatandaşların Beykoz'a hastane yapılması talepleri hakkında konuşan Bakan Koca, ilçenin kendine yetecek bir sağlık hizmetine kavuşması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:
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"Büyük bir araziyi hızla bulalım dedik. Şu an düşünülen yer Milli Eğitime tahsis edilen bir yerdi, Türk Alman Üniversitesinin bitişiğiydi. Hatta orada İETT'nin kullandığı yerdi, hastanenin dibinde İETT'nin bu yeri de olmaz dedik. Plan değişikliğinde orayı da içine aldık. Dolayısıyla 200 dönümün üzerinde inşaatıyla birlikte, 500 yataklı olarak bu ay sonu ihalesi yapılıyor. Bu yer 500 yataklı ama her odası tek yataklı olarak planlandı. Bunun dışında 219 yoğun bakımı olan bir yer. Yani toplamda muhtemelen 800 yataklı bir hastane olarak fonksiyon verecek. Yer teslimiyle birlikte önümüzdeki 2-2,5 yıl içerisinde şehir hastanesi konseptinde bir hastaneye Beykoz'umuz kavuşmuş olacak."

Paşabahçe'de bulunan Beykoz Devlet Hastanesinin durumuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Koca, hastanenin Boğaz görünümlü bir yere sahip olduğu için tadilatının çok zaman alabileceğini söyledi.

Koca, hastanenin ihya adı altında başka amaçla kullanılmasına hiçbir şekilde izin vermeyeceklerini kaydederek, "Orası da sağlık amaçlı yine hastane olarak kullanılmaya devam edecek. Kim ne derse desin asla inanmayın. Bugüne kadar ben sağlık amaçlı kullanılan herhangi bir hastanemizi, bütün bakan arkadaşlarım bilir, asla vermedim ve vermem." ifadelerini kullandı.

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BEYKOZLU GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Koca, daha sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Yoldan geçen öğrencilerle fotoğraf çektiren Koca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil verdi.

Daha sonra Beykoz Belediyesine ait Millet Sofrası'na gelerek vatandaşlarla çorba içip sohbet eden Koca, ardından Beykoz Belediyesi tarafından inşa edilen Beykoz Kahvecisi'nde kadınlara karanfil verdi.

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Öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtlayan ve meslek seçimleri hakkında tavsiyeler veren Koca'ya, psikolojik danışmanlık ve rehberlik kulübünün rozeti verildi.

Koca'ya programlarında AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın eşlik etti.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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