HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanı Koca'dan "Anneler Günü" paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca'dan "Anneler Günü" paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 07:36 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Sağlık Bakanı Koca'dan "Anneler Günü" paylaşımı

Bakan Koca, Twitter hesabından, bir anne ile çocuğunun birbirlerine sarıldığı ana ilişkin fotoğrafı paylaşarak "Yurt, anayurt olurken orada 'anne' var. Dil, anadil olurken... Bizi hayata ve birbirimize bağlayan annelerimize, kelimelerin tarif edemeyeceği bağlarla bağlıyız. Araya girecek küçük engeller, bağların en güçlüsünü kuran duygulardan güçlü değildir. Anneler Gününüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte bugüne kadar koronavirüs vakasının görülmediği yerİşte bugüne kadar koronavirüs vakasının görülmediği yer
Fırtına çatıları uçurduFırtına çatıları uçurdu
Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk vahşeti! Bacanağı ve baldızına kurşun yağdırdı

Yasak aşk vahşeti! Bacanağı ve baldızına kurşun yağdırdı

Diyarbakır'da kaynana dehşeti! Gelinini defalarca bıçakladı

Diyarbakır'da kaynana dehşeti! Gelinini defalarca bıçakladı

Devletten elektrik faturasına 80 TL destek! İşte şartları...

Devletten elektrik faturasına 80 TL destek! İşte şartları...

Acun Ilıcalı: Fenerbahçe'ye sol bekin kralı geliyor

Acun Ilıcalı: Fenerbahçe'ye sol bekin kralı geliyor

Heyecanlandıran gelişme! Yerli koronavirüs ilacı satışa çıkıyor

Heyecanlandıran gelişme! Yerli koronavirüs ilacı satışa çıkıyor

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
Hakkari’de şiddetli fırtına çatıları uçurdu

Fırtına çatıları uçurdu

Türkiye'de sadece orada kutlanıyor! 600 yıllık geleneğe koranavirüs engel olamadı

Türkiye'de sadece orada kutlanıyor! Korona engel olmadı

Maltepe'deki temizlik işçisi Gazi Ceran Heykeli'nin kolu kırıldı

Maltepe'deki temizlik işçisi Gazi Ceran Heykeli'nin kolu kırıldı

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti

Google'dan annelere sürpriz! Anneler Günü Doodle oldu!

Google'dan annelere sürpriz! Anneler Günü Doodle oldu!

Erzurum'da yasak aşk vahşeti! Bacanağı ve baldızına kurşun yağdırdı

Yasak aşk vahşeti! Bacanağı ve baldızına kurşun yağdırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.