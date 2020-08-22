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Sağlık Bakanı Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Hastalıkla hasta olarak savaştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 23:22 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen sağlık çalışanı Ufuk ve Tülay Saka çiftine ilişkin, "Hastalıkla, hasta olarak da savaştılar. Ve görevlerine döndüler. Aynı şeyi yapan, yapabilecek sayısız sağlık çalışanınız var." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Hastalıkla hasta olarak savaştılar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Kovid-19'u yenen sağlık çalışanı Ufuk ve Tülay Saka çiftine ilişkin paylaşımda bulundu.

Röntgen teknisyeni Ufuk Saka'nın, ateşi çıktığında gece nöbetinde olduğunu belirten Koca, "Kovid-19 olduğu anlaşıldı. Eşi, hemşire arkadaşımız Tülay'ın testi de pozitif çıktı. Hastalıkla, hasta olarak da savaştılar. Ve görevlerine döndüler. Aynı şeyi yapan, yapabilecek sayısız sağlık çalışanınız var." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, hesabından Saka çiftinin fotoğraflarını da paylaştı. (AA)

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