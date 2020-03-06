HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'da koronavirüs tanısı olduğu iddiasına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'da koronavirüs tanısı olduğu iddiasına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2020 23:25 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yedikule Hastanesindeki tanının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değil "Human Koronavirüs NL63" olduğunu bildirdi. Bakan Koca, "Human Koronavirüs NL63, virüs ailesinin çok eskiden beri iyi bilinen bir tipidir. Yol açtığı rahatsızlık basit bir soğuk algınlığıdır. Hastamıza acil şifalar diliyoruz. Mücadelemiz virüsün yeni tipiyle" dedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'da koronavirüs tanısı olduğu iddiasına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki hastaya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulmadığını belirtti.

Hastanın tanısının Human Koronavirüs NL63 olduğunu vurgulayan Koca, "Human Koronavirüs NL63, virüs ailesinin çok eskiden beri iyi bilinen bir tipidir. Yol açtığı rahatsızlık basit bir soğuk algınlığıdır. Hastamıza acil şifalar diliyoruz. Mücadelemiz virüsün yeni tipiyle." ifadelerini kullandı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezasıCezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezası
HDP'li İl Başkanı tutuklandıHDP'li İl Başkanı tutuklandı
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Tramvayda dehşet! Vücudunu keserek kanıyla yazdı

Tramvayda dehşet! Vücudunu keserek kanıyla yazdı

Tüm dünya bunu bekliyordu! Trump imzaladı: Koronavirüs...

Tüm dünya bunu bekliyordu! Trump imzaladı: Koronavirüs...

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den emzirme pozu

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den emzirme pozu

Fenerbahçe'den flaş Abdullah Avcı açıklaması

Fenerbahçe'den flaş Abdullah Avcı açıklaması

Koronavirüsten ölen ilk Türk vatandaşı!

Koronavirüsten ölen ilk Türk vatandaşı!

'İstanbul'da koronavirüs vakası görüldü' iddiası! Bakanlık'tan uyarı

'İstanbul'da koronavirüs vakası görüldü' iddiası! Bakanlık'tan uyarı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Saman balyalarının arasından çıktı

Saman balyalarının arasından çıktı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son sözü 'anne' olan Aleyna'ya, annesinden zor veda

Son sözü 'anne' olan Aleyna'ya, annesinden zor veda

Göçmenlerin arasına karışıp kaçmaya çalışan Konyalı, dövülerek geri yollandı

Göçmenlerin arasına karışıp kaçmaya çalışan Konyalı, dövülerek geri yollandı

Diğer Haberler
HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu tutuklandı

HDP'li İl Başkanı tutuklandı

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Marmara için korkutan deprem uyarısı: Ölen kurtulacak

Marmara için korkutan deprem uyarısı: Ölen kurtulacak

Bakar Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında

Bakar Akar ve komutanlar sınırda!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü!

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü!

Son dakika: Türkiye-İran sınırında deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Türkiye-İran sınırında korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.