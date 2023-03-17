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Sağlık Bakanı Koca'dan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ilişkin paylaşım

17.03.2023 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'dan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'daki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hizmetlerinde normale dönüşün başladığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sel felaketi yaşanan Şanlıurfa'daki Eğitim ve Araştırma Hastanemizin hizmetlerinde normale dönüş başladı. Hastanemizde dün 5 bin 562 muayene, 165 yeni yatış, 73 ameliyat, 56 doğum; bugün ise 7 bin 614 muayene, 303 yeni yatış, 189 ameliyat ve 65 doğum gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

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Fahrettin Koca Sağlık Bakanı

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