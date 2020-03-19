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Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması: Can kaybı 4'e, vaka sayımız 359’a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 23:56 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu" açıklamasında bulundu. Bakan Koca ayrıca, vaka sayısının 168 artarak 359'a yükseldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması: Can kaybı 4'e, vaka sayımız 359’a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Covid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız" ifadelerini kullandı.

Vaka sayısı hakkında da bilgi veren Sağlık Bakanı, "Son 24 saatte yapılan 1.981 testten168’i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı" açıklamasında bulundu.


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