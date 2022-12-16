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Sağlık Bakanı Koca ilaç sektörü yetkilileri ile bir araya geldi! 'Vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz'

16.12.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde piyasada bazı ilaçların bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adım atıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da ilaç sektörünün tüm paydaşlarının yöneticileriyle bir araya geldi. Buluşma sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Mesajımız net: Vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca ilaç sektörü yetkilileri ile bir araya geldi! 'Vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz'

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığında (TÜSEB) düzenlenen toplantıya İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), Türkiye İlaç Sanayi Derneği (TİSD), Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD), Sağlık Ürünleri Derneği (SURDER) ve Ecza Depocuları Derneği (EDD)’den 40’a yakın yönetici katıldı. Toplantıda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) yetkilileri de hazır bulundu.

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'VATANDAŞIMIZ İLACA ERİŞİRSE HEPİMİZ RAHAT EDERİZ'

Bakan Koca, yaptığı sosyal medya paylaşımında “İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık. Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması olduğunu ilettik. Mesajımız net: Vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca yaptığı değerlendirmede sektörün sorunlarının çözümüne yönelik olarak atılan adımları hatırlatarak sıranın sektörde olduğunu, vatandaşın ilaca erişiminde kendilerinin üzerine düşeni yapmaları gerektiğini dile getirdi. Sektör temsilcileri, yapılan düzenlemeler için teşekkür ederek ilaç tedariki ile ilgili tüm imkanlarını seferber ederek çözüme katkı sunacaklarını belirttiler.

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Sağlık Bakanı ilaç

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