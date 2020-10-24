Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesini ziyaret etti

Bakan Koca, İstanbul'daki 5 günlük programı kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirerek, Yeşilköy'deki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, Bakırköy'deki İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezi ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

45 GÜNDE İNŞA EDİLMİŞTİ

Koca, ilk günkü programının son ziyaretini ise pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 45 günde inşa edilerek hizmete açılan Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesine yaptı.

YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Hastanede incelemelerde bulunan Koca, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Koca'ya ziyaretinde, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinin bağlı bulunduğu Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit eşlik etti. (AA)

