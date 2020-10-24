HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 19:37 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesine ziyarette bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesini ziyaret etti

Bakan Koca, İstanbul'daki 5 günlük programı kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirerek, Yeşilköy'deki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, Bakırköy'deki İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezi ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

45 GÜNDE İNŞA EDİLMİŞTİ

Koca, ilk günkü programının son ziyaretini ise pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 45 günde inşa edilerek hizmete açılan Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesine yaptı.

YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Hastanede incelemelerde bulunan Koca, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Koca'ya ziyaretinde, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinin bağlı bulunduğu Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit eşlik etti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERErmenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis ettiErmenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti
Öztrak açıkladı! CHP'nin hazırladığı kitapçığa yasak getirildiÖztrak açıkladı! CHP'nin hazırladığı kitapçığa yasak getirildi
Bu görüntülere bakmaya dayanamıyorsanız…Bu görüntülere bakmaya dayanamıyorsanız…
En Çok Okunan Haberler
Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor
Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor
Villası satışa çıktı! Bir de evin içini görün
Villası satışa çıktı! Bir de evin içini görün
Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı
Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var
Melek Aslan cinayetinde azmettirici yakalandı
Melek Aslan cinayetinde azmettirici yakalandı
Yüzüne tüküren kadını otobüsten fırlattı
Yüzüne tüküren kadını otobüsten fırlattı
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı!
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı!
Markette paraları sayarken yakalandı
Markette paraları sayarken yakalandı
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Diğer Haberler
Adıyaman'da düğünde sahte altını gerçek altınla değiştiren şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da düğünde sahte altını gerçek altınla değiştiren şüpheli tutuklandı
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 24 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 24 Ekim koronavirüs tablosu
Öztrak açıkladı! CHP'nin hazırladığı kitapçığa yasak getirildi
Öztrak açıkladı! CHP'nin hazırladığı kitapçığa yasak getirildi
Bakan Koca'dan İstanbullular için kritik uyarı
Bakan Koca'dan İstanbullulara kritik uyarı
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Beklenen açıklama geldi! Açık cezaevi izinleri ne zaman sona eriyor, uzatılacak mı?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
İzmir'de faciadan dönüldü! Yamaçtan kopan kaya parçaları çatıyı delip eve girdi
Faciadan dönüldü, çatıyı delip içeri girdi: 5 saniyeyle kurtuldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.