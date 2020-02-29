HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanı Koca yeni koronavirüs önlemlerini açıkladı: İtalya, Güney Kore ve Irak ile tüm yolcu uçuşları durduruldu

Sağlık Bakanı Koca yeni koronavirüs önlemlerini açıkladı: İtalya, Güney Kore ve Irak ile tüm yolcu uçuşları durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.02.2020 22:39 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs önlemlerini açıkladı. Koca, "Bu gece yarısından itibaren Türkiye-İtalya, Türkiye-Güney Kore, Türkiye-Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca yeni koronavirüs önlemlerini açıkladı: İtalya, Güney Kore ve Irak ile tüm yolcu uçuşları durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye-İtalya, Türkiye-Güney Kore, Türkiye-Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşlarının tedbiren durdurulduğunu bildirdi.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan yeni tedbirler hakkında bilgi verdi.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa zamanda 56 ülkede daha görülen bulaşıcı yeni tip koronavirüs hastalığına karşı Türkiye'yi titizlikle korumak için gerekli her tedbiri almaya devam ettiklerini belirten Koca, daha önce Çin ve İran ile havayolu trafiğinin durdurulduğunu, ayrıca İran ile kara ve demir yolu geçişlerinin de kapatıldığını anımsattı.

Bakan Koca, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı, Dışişleri, İçişleri ve Ticaret Bakanlıklarımızla koordinasyon halinde yeni bir tedbir daha uygulamaya konuldu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye ile İtalya, Türkiye ile Güney Kore, Türkiye ile Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları tedbiren durdurulmuştur.

Ayrıca Irak ile kara sınırlarımız da araç ve yolcu geçişine kapatılmıştır. Uygulama mevcut koşullara bağlı ve geçicidir. Ülkemizde bugüne dek endişe verici bir durum ortaya çıkmamıştır."

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü şarkıcı tanınmaz halde! Ünlü şarkıcı tanınmaz halde!
Yeni görüntüler: Rejim hedefleri böyle vurulduYeni görüntüler: Rejim hedefleri böyle vuruldu
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs sağlık bakanı Son dakika İtalya Güney Kore ırak koviv-19

En Çok Okunan Haberler

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'İdlib' açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'İdlib' açıklaması

MSB duyurdu: Kanlı saldırı engellendi

MSB duyurdu: Kanlı saldırı engellendi

'Bir anne hüngür hüngür ağlayarak geldi...'

'Bir anne hüngür hüngür ağlayarak geldi...'

'Yaşananlara bir asker kızı olarak bakıyorum da…'

'Yaşananlara bir asker kızı olarak bakıyorum da…'

Tarihi imza! ABD, Afganistan'dan çekiliyor

Tarihi imza! ABD, Afganistan'dan çekiliyor

Kılıçdaroğlu'ndan İdlib saldırısıyla ilgili flaş açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan İdlib saldırısıyla ilgili flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu

İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu

'TSK, İdlib'de Rus uçaklarını vurdu' iddialarına yanıt!

'TSK, İdlib'de Rus uçaklarını vurdu' iddialarına yanıt!

Diğer Haberler
MSB yeni görüntüler paylaştı! 2100'ün üzerinde rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Yeni görüntüler: Rejim hedefleri böyle vuruldu

Bakan Soylu, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı

Şehit Selman Cankara'nın cenazesinde yürek burkan görüntü

Şehit Selman Cankara'nın cenazesinde yürek burkan görüntü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüştü

Ruhani'den 'Rusya'sız Suriye zirvesi' teklifi

Yunan askerleri, sınırı geçen göçmenleri döverek Türkiye'ye gönderdi

Sınırı geçen göçmenleri döverek Türkiye'ye gönderdiler

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan 'İdlib' açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'İdlib' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.